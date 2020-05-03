Об этом сообщают #Буквы.
В Федерации велосипедного спорта Украины подтвердили факт смерти Штермера.
“3 мая 2020 на 77 году ушел из жизни прекрасный тренер по велосипедному спорту Евгений Львович Штермер … Выражаем глубокие соболезнования родным … Вечная и светлая память”, — говорится в сообщении.
По информации местного издания “Новости-N“, Штермер погиб, находясь за рулем своего авто. В это время он возвращался с тренировки и, вероятно, почувствовал недомогание. Мужчина успел нажать на тормоз и остановить автомобиль прямо посреди дороги, после чего потерял сознание. Прибывшие на место медики констатировали смерть.
Отметим, Штермер — один из наиболее известный из тренеров по велоспорту в Украине. Несмотря на почтенный возраст и проблемы с сердцем, последние годы Штермер продолжал преподавать в Николаевской областной школе высшего спортивного мастерства. Многие из его воспитанников — участники Олимпийских игр, чемпионатов мира, Европы и других престижных соревнований.
Штермер удостоен почетных званий “Заслуженный тренер Украины” и “Заслуженный работник физической культуры Украины”, а также орденом “За заслуги”.
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