В Николаеве на 77-м году жизни Заслуженный тренер Украины Евгений Штермер. В момент смерти он находился за рулем собственного авто.

Об этом сообщают #Буквы.

В Федерации велосипедного спорта Украины подтвердили факт смерти Штермера.

“3 мая 2020 на 77 году ушел из жизни прекрасный тренер по велосипедному спорту Евгений Львович Штермер … Выражаем глубокие соболезнования родным … Вечная и светлая память”, — говорится в сообщении.

По информации местного издания “Новости-N“, Штермер погиб, находясь за рулем своего авто. В это время он возвращался с тренировки и, вероятно, почувствовал недомогание. Мужчина успел нажать на тормоз и остановить автомобиль прямо посреди дороги, после чего потерял сознание. Прибывшие на место медики констатировали смерть.

Отметим, Штермер — один из наиболее известный из тренеров по велоспорту в Украине. Несмотря на почтенный возраст и проблемы с сердцем, последние годы Штермер продолжал преподавать в Николаевской областной школе высшего спортивного мастерства. Многие из его воспитанников — участники Олимпийских игр, чемпионатов мира, Европы и других престижных соревнований.

Штермер удостоен почетных званий “Заслуженный тренер Украины” и “Заслуженный работник физической культуры Украины”, а также орденом “За заслуги”.