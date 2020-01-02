Об этом сообщает местное управление ГСЧС.

Уточняется, что инцидент случился в районе станции Любине в Снигуривском районе Николаевской области.

“2 января в 11:36 пришло сообщение о возгорание тепловоза пассажирского поезда “Харьков-Херсон” около станции Любине в Снигуровском районе Николаевской области. На вызов прибыли сотрудники 24 государственно-спасательной части ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области и местная пожарная охрана “Первомайское”. Удалось выяснить, что машинист, его помощник и проводники пытались погасить возгорание огнетушителями, но не удалось”, – сказано в сообщении.

Спасатели локализировали пожар в 12:00 и ликвидировали его в 12:35.

Отмечается, что причиной пожара стало замыкание высоковольтной камеры секции Б тепловоза.

Уточняется также, что тепловоз был отцеплен от поезда и отогнан на безопасное расстояние. В результате инцидента никто не пострадал.