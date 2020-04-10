Во Врадиевском районе Николаевской области мужчина угрожал ножом полицейским, которые попросили его надеть медицинскую маску.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Николаевской области.

В четверг, 9 апреля, участковый местного отдела полиции во время патрулирования остановил мужчину в состоянии опьянения, который находился в общественном месте без маски вопреки постановлению правительства.

Правоохранители предложили мужчине приобрести маску и сопроводил его к аптеке, однако нарушитель достал нож и стал угрожать полицейским.

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“У аптеки врадиевчанин повернулся к полицейским, достал из кармана раскладной нож и пригрозил его применить к сотрудникам полиции. Увидев, что участковый намерен оказать физическое сопротивление, мужчина пытался убежать, однако был задержан правоохранителями”, — отметили в главке.

В отделе полиции выяснилось, что мужчина ранее уже привлекался к ответственности за кражи. По факту угрозы полицейским в отношении мужчина было начато уголовное производство по ч. 1 ст. 345 УКУ. Ему грозит до 2 лет исправительных работ, до полугода ареста или ограничение/лишение свободы на срок до трех лет.

Кроме того, на него был составлен админпротокол за пребывание в общественном месте в пьяном виде (ст. 178 КУоАП). Решается вопрос об избрании нарушителю меры пресечения.