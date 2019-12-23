Об этом сообщает николаевский журналист Олег Деренюга в своем Telegram-канале.

Кандидат от “Слуги народа” шел на выборы с программой развития Мешково-Погорелово “по европейскому сценарию”, обещал “создание ЖКХ”, рабочих мест и существенно заняться вопросом газификации. Также он планировал проводить пояснительную работу о рынке земли и сделать не только центральные улицы, но и абсолютно все.

Но проиграл самовыдвиженцу Андрею Ботанину с разгромным счетом.

“131 голос за Андрея Ботанина (самовыдвиженец) и 26 голосов за Игоря Бурду (“Слуга народа”)”, – сообщил журналист.

Ранее СМИ писали, что “слуга” Игорь Бурда был связан с бизнесом Владимира Сальдо в Чехии. Он не только торговал котлами AGRIATIS в Херсоне и Николаеве, но и посещал чешский городок, в котором зарегистрирован бизнес экс-мэра Херсона.