Об этом сообщил глава Николаевской ОГА Александр Стадник, передает пресс-служба Офиса президента.
При этом сообщается, что ни один тест на COVID-19 не показал положительный результат.
“Глава Николаевской ОГА сообщил, что сейчас в областной инфекционной больнице находится девять пациентов с подозрением на коронавирус. Но пока ни один тест не показал положительного результата”, – говорится в сообщении.
Также отмечается, что было принято решение направить проверку из Минздрава.
“Участники совещания решили направить в Николаевскую область проверку из Министерства здравоохранения, чтобы убедиться в правильности проведения тестов”, – говорится в сообщении.
- В Украине по состоянию на утро 7 апреля зафиксировано 1462 случая коронавирусной болезни COVID-19. За сутки было подтверждено 143 новых случая.
- В Украине за прошедшие сутки скончались 7 людей, у которых был диагностирован коронавирус COVID-19.
- Ранее сообщалось, что 85% пациентов, которые погибли от COVID-19 в Украине, были старше 50 лет и имели тяжелые сопутствующие заболевания.