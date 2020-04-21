В Николаевской области зафиксирован первый летальный случай от коронавирусной инфекции COVID-19.

Об этом сообщает пресс-служба Николаевской ОГА в Facebook.

“Умерла жительница с. Вороновка, Вознесенского района, в возрасте 81 года, которая заболела 01.04.2020 и 09.04.2020 она была госпитализирована в КНП “Николаевский областной центр лечения инфекционных болезней” с подозрением на коронавирусную инфекцию COVID -19″, – говорится в сообщении.

Коронавирус подтвердил лабораторный метод ПЦР 11 апреля.