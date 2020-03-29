В Никополе при обыске автомобиля "Toyota Land Cruiser", в багажнике нашли тело оперуполномоченного Никопольского отдела полиции с огнестрельными ранениями.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Днепропетровской области.

“Указанный автомобиль 29 марта около 1 часа ночи остановили сотрудники сектора реагирования патрульной полиции Никопольского ОП. За рулем транспортного средства находился 56-летний житель Никополя, а рядом — его 35-летний сын. Во время проверки документов и автомобиля в багажнике был обнаружен полиэтиленовый мешок с телом”, — говорится в сообщении.

Как предварительно установлено, у задержанного возник конфликт с сотрудником полиции, в результате чего он совершил несколько выстрелов в его сторону. В результате огнестрельного ранения полицейский скончался на месте. Оружие изъято и направлено на экспертизу.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины. 56-летнего мужчины задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины. Устанавливаются все обстоятельства преступления.