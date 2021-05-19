Про це повідомляє Reuters.
Таке рішення США дає можливість Берліну та Вашингтону за три місяці врегулювати спір щодо завершення проєкту вартістю 11 мільярдів доларів, який спровокував загострення у відносинах між країнами-союзниками по НАТО.
“Президент видав наказ щодо звільнення від санкцій компанії Nord Stream 2 та її генерального директора, громадянина Німеччини”, – повідомив під час пресконференції міністр закордонних справ Німеччини Хайко Маас.
До цього адміністрація президента США Джо Байдена ввела санкції стосовно російських підприємств та суден, пов’язаних із будівництвом “Північного потоку-2”, а також стосовно компанії-оператора “Північний потік-2”. Маас повідомив, що компанія-оператор та її гендиректор звільняються від дії санкцій одразу після прийняття рішення.
“Ми розглядаємо це, як конструктивний крок, який ми раді обговорити з нашими партнерами в Вашингтоні”, – додав чиновник. Він сказав, що скасування санкцій дає можливість продовжити на три місяці процес переговорів.
Наразі будівництво трубопроводу з Росії в Німеччину завершено на 95%. Залишилось побудувати приблизно 120 км.
“Адміністрація Байдена чітко дала зрозуміти, що газопровід “Північний потік-2” – це російський геополітичний проєкт, який загрожує енергетичній безпеці Європи та України, а також східній частині союзників і партнерів по НАТО. Ми продовжуємо вивчати інформацію про організації, які причетні до будівництва, і дали зрозуміти що компанії ризикують потрапити під санкції, якщо вони братимуть участь в “Північному потоці-2”, – сказав представник Держдепартаменту.
- Раніше повідомлялося, що NABU, одна з найбільших природоохоронних груп Німеччини, подала позов проти будівництва російського газопроводу “Північний потік 2”. Будівництво тимчасово зупинено.