Генеральний директор німецької компанії-оператора проєкту "Північний потік-2" Маттіас Варніг підтримав, що США дійсно відмовилися від санкцій стосовно будівництва.

Про це повідомляє Reuters.

Таке рішення США дає можливість Берліну та Вашингтону за три місяці врегулювати спір щодо завершення проєкту вартістю 11 мільярдів доларів, який спровокував загострення у відносинах між країнами-союзниками по НАТО.

“Президент видав наказ щодо звільнення від санкцій компанії Nord Stream 2 та її генерального директора, громадянина Німеччини”, – повідомив під час пресконференції міністр закордонних справ Німеччини Хайко Маас.

До цього адміністрація президента США Джо Байдена ввела санкції стосовно російських підприємств та суден, пов’язаних із будівництвом “Північного потоку-2”, а також стосовно компанії-оператора “Північний потік-2”. Маас повідомив, що компанія-оператор та її гендиректор звільняються від дії санкцій одразу після прийняття рішення.

“Ми розглядаємо це, як конструктивний крок, який ми раді обговорити з нашими партнерами в Вашингтоні”, – додав чиновник. Він сказав, що скасування санкцій дає можливість продовжити на три місяці процес переговорів.

Наразі будівництво трубопроводу з Росії в Німеччину завершено на 95%. Залишилось побудувати приблизно 120 км.

“Адміністрація Байдена чітко дала зрозуміти, що газопровід “Північний потік-2” – це російський геополітичний проєкт, який загрожує енергетичній безпеці Європи та України, а також східній частині союзників і партнерів по НАТО. Ми продовжуємо вивчати інформацію про організації, які причетні до будівництва, і дали зрозуміти що компанії ризикують потрапити під санкції, якщо вони братимуть участь в “Північному потоці-2”, – сказав представник Держдепартаменту.