Комісар Німеччини з антисемітизму Фелікс Кляйн закликав владу звернути увагу на те, що на протестах проти проведення масової вакцинації проти коронавірусу учасники використовують жовті "зірки Давида", антиєврейську символіку періоду нацизму. На жовтих зірках вони лише замінили слово "Jude" (єврей) словом "ungeimpft" (не щеплений).

Про це повідомляє ВВС.

Кляйн звернув увагу на те, що активісти такими діями поставили знак рівності між геноцидом єврейського населення та карантинними обмеженнями у зв’язку з пандемією коронавірусу. Він пояснив, що неприпустимо порівнювати Голокост із тим, що відбувається у світі через пандемію.

Під час Другої світової війни, нацисти зобов’язали євреїв носити жовті зірки на одязі. Таким чином, вони показували, що євреї – люди іншого сорту. Ті, хто відмовлялися носити таку зірку, могли потрапити до в’язниці, заплатити штраф або й взагалі попрощатися з життям.

Однак ті, хто виходять на акції протесту щодо обмежень через пандемію коронавірусу, кажуть, що влада прирівняла тих, хто не робить щеплення проти коронавірусу що євреїв часів нацистської Німеччини, масово порушуючи їх конституційні права та свободи.

Голова британського Центру протистояння цифровій ненависті Імран Ахмед сказав, що противники вакцин “інструменталізували” антисемітизм.

“Я не можу вигадати нічого більш гидкого, ніж порівняння вакцин, які врятують багато життів, з винищенням євреїв під час Голокосту”, – сказав він.

Жовті зірки також були на аналогічних протестах в Лондоні (Велика Британія) та Празі (Чехія).

Нагадаємо: німецький Бундестаг 21 квітня підтримав зміни до закону про захист від інфекційних хвороб. За таке рішення проголосували 342 депутати, проти висловилися 250, а 64 – утрималися. Запропоновані зміни до закону регулюють автоматичне посилення обмежувальних заходів у разі погіршення епідеміологічної ситуації. Вони надають уряду канцлера Ангели Меркель більше повноважень для боротьби з епідемією коронавірусу.

Зміни, зокрема, передбачають єдині для всієї Німеччини заходи боротьби з епідемією COVID-19. В округах і містах з високим рівнем інфікування передбачені комендантська година до 5:00, закриття шкіл і суворіші правила для роботи магазинів, а також обмеження на приватні збори.

Як пояснює німецька міжнародна телерадіокомпанія Deutsche Welle, передбачено запровадження заборони на вихід з дому з опівночі до 05:00, якщо показник приросту захворюваності на коронавірус у певному населеному пункті чи регіоні перевищить 100 випадків на 100 тисяч населення за 7 днів.

Спочатку уряд пропонував запровадити комендантську годину з 22:00 до 05:00. Проте під час обговорення було досягнуто домовленості, що з 22:00 до опівночі будуть дозволені прогулянки та пробіжки наодинці, а після опівночі забороняється залишати домівки.

Школи і дитячі садки пропонується зачиняти за умови перевищення показника у 200 випадків на 100 тисяч населення за 7 днів.

А роботодавців хочуть зобов’язати двічі на тиждень пропонувати співробітникам, котрі працюють в офісі, експрес-тести на коронавірус.

Вказані зміни ще має підтримати Бундесрат.

Ангела Меркель наполягала на їх ухваленні після того, як деякі з 16 федеральних земель Німеччини відмовились вводити жорсткі карантинні заходи, попри спалах коронавірусу.