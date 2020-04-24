Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо заявил, что массовое тестирование на наличие антител к коронавирусу COVID-19 показало, что им могут быть инфицированы 14% жителей.

Об этом он заявил в эфире телеканала CNBC.

Он отметил, что, протестировав 3 тысячи человек в 19 округах, оказалось, что у 13,9% из них тест на коронавирус оказался позитивным. Если спроецировать это на масштабы штата, то окажется, что около 14% его жителей, а это приблизительно 2,7 миллиона человек, могут быть инфицированы COVID-19.

Тестировали тех граждан, которые не придерживаются режима самоизоляции и выходят их дома.

Куомо отметил, что, по прогнозам, общий уровень смертности вследствие заражения коронавирусом в штате составит 0,5%.

При этом, в самом Нью-Йорке зараженными могут быть 21 % жителей.

До этого прогнозы относительно уровня заболеваемости и смертности делали на основании уровня госпитализации. То есть обращали внимание только на тяжелые случаи, когда граждане вынуждены были обратиться за медицинской помощью.

Массовое тестирование, которое уже начали в штате, показывает также тех граждан, которые не обращаются за помощью в медучреждения или же не имеют симптомов заболевания.