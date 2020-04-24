Об этом он заявил в эфире телеканала CNBC.
Он отметил, что, протестировав 3 тысячи человек в 19 округах, оказалось, что у 13,9% из них тест на коронавирус оказался позитивным. Если спроецировать это на масштабы штата, то окажется, что около 14% его жителей, а это приблизительно 2,7 миллиона человек, могут быть инфицированы COVID-19.
Тестировали тех граждан, которые не придерживаются режима самоизоляции и выходят их дома.
Куомо отметил, что, по прогнозам, общий уровень смертности вследствие заражения коронавирусом в штате составит 0,5%.
При этом, в самом Нью-Йорке зараженными могут быть 21 % жителей.
До этого прогнозы относительно уровня заболеваемости и смертности делали на основании уровня госпитализации. То есть обращали внимание только на тяжелые случаи, когда граждане вынуждены были обратиться за медицинской помощью.
Массовое тестирование, которое уже начали в штате, показывает также тех граждан, которые не обращаются за помощью в медучреждения или же не имеют симптомов заболевания.
- Ранее жители американского штата Нью-Йорк подали иск в суд против Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), обвинив ее в “грубой небрежности” при реагировании на пандемию коронавируса COVID-19, а также в сокрытии информации.
- Некоторые штаты США могут начать смягчение карантинных мер уже 4 мая.