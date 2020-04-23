В Нью-Йорке (США) большинство пациентов с COVID-19, которые были подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ), умерли.

Об этом свидетельствуют результаты соответствующего исследования, опубликованные в журнале Американской медицинской ассоциации.

Исследование проводилось на базе клиники Northwell Health, самой большой в штате Нью-Йорк.

Среди всех пациентов клиники с COVID-19 умерли 20%. При этом, 88% из тех, которых подключали к аппаратам ИВЛ, скончались. Этот аппарат используют в случае, когда у пациента критическая стадия заболевания и он не может дышать самостоятельно.

Доктор София Ричардсон из Института медицинских исследований имени Файнштейна отметила, что около 12 % пациентов, участвовавших в исследовании, нуждались в подключении к ИВЛ.

В ходе исследования медики наблюдали за 5,7 тысячами пациентов с COVID-19, которых госпитализировали в период с 1 марта по 4 апреля. Средний возраст пациентов – 63 года. У половины из них заболевание протекало с осложнениями. При этом, те, у кого были осложнения, имели сопутствующие заболевания. У 57% было высокое кровяное давление, а 41% было ожирение, у 34% был сахарный диабет.

“Из пациентов, которые умерли, пациенты с диабетом чаще получали инвазивную искусственную вентиляцию легких или лечение в отделении интенсивной терапии по сравнению с теми, у кого не было диабета”, – пишут исследователи.

Также медики отметили, что мужчины чаще умирали, чем женщины, и никто в возрасте до 18 лет не умер.

В среднем, пациентов отправляли домой через четыре дня лечения. При этом 14% лечились в реанимации, 3% нуждались в интенсивном диализе и 21% умерли.

“В этом исследовании сообщалось о показателях смертности только у пациентов с определенными исходами (выписки или смерти), и в более длительном исследовании могут быть обнаружены различные показатели смертности, поскольку заражены разные слои населения”, – указали исследователи из Northwell.

Целью исследования было определить, каковы характеристики, клинические проявления и результаты пациентов, госпитализированных с коронавирусной болезнью COVID-19 в США.

“Смертность среди тех, кто получил искусственную вентиляцию легких, составила 88,1%. Смертность среди тех, кто получил искусственную вентиляцию легких в возрастных группах от 18 до 65 лет составила 76,4% и старше 65 лет – 97,2%”, – отметили в исследовании.

При этом, пациенты в возраст от 18 до 65 лет, которым не требовалось подключение к аппарату ИВЛ, умирали в 19,8% случаев, а те, кому больше 65 – в 26,6%.

Исследователи отметили, что данные об уровне смертности среди пациентов, которые были подключены к аппаратам ИВЛ, аналогичны менее масштабным наблюдениям, которые ранее проводились в разных штатах.

Еще один изъян исследования – он касается данных только 46,2% поступивших пациентов, поскольку некоторые оставались в госпитализации во время публикации результатов. Также, недостатком сами исследователи называют тот факт, что данные собирали из электронных карт пациентов, а если бы их собирали при личном осмотре, то, возможно, данные были бы другие.