В Нью-Йорке и Вашингтоне на два дня ввели комендантский час в связи с массовыми беспорядками, вызванными акциями протестов после убийства полицейскими Джорджа Флойда.

Об этом сообщает американский телеканал CNN.

По словам мэра Вашингтона Мюриел Баузер, комендантский час вводится 1 июня, с 19:00 по местному времени на двое суток.

Баузер добавила, что протестующие имеют право на использование Первой поправки, но не должны “разрушать город”.

Чтобы навести порядок в Вашингтоне, на улицы вышли тысячи военных и правоохранителей. Это прямое распоряжение президента Дональда Трампа.

“Тысячи хорошо вооруженных солдат, военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов будут направлены, чтобы остановить беспорядки, грабежи, вандализм, нападения и бессмысленное уничтожение имущества в столице – Вашингтоне”, – заявил Трамп.

Президент США отметил, что также хотел бы справедливости в деле об убийстве Флойда, но против того, чтобы мирных демонстрантов заглушала “разъяренная толпа”.

“Мы не можем допустить, чтобы требования мирных демонстрантов были заглушены разъяренной толпой. Самые большие жертвы беспорядков – это миролюбивые граждане в наших самых бедных районах. И как их президент я буду бороться за их безопасность. Я буду сражаться, чтобы защитить вас”, – сказал Трамп.

Чтобы разогнать протестующих под Белым домом до введения комендантского часа, правоохранители задействовали оружие с резиновыми пулями и слезоточивый газ.

В Нью-Йорке комендантский час ввели 1 июня с 23:00 до 05:00 2 июня. Это подтвердили губернатор штата Эндрю Куомо и мэр города Де Блазио.

Стоит напомнить, что в ходе массовых беспорядков демонстранты подожгли торговый центр в Лос-Анджелесе и разграбили магазины в Нью-Йорке.

По дороге до Бруклина протестующие разбивали окна и грабили роскошные магазины вдоль Пятой авеню в Манхэттене.

Двух полицейских в Буффало (штат Нью-Йорк) сбили автомобилем, н неизвестно, был ли этот инцидент преднамеренным.

Как сообщалось ранее, несколько дней назад в Миннеаполисе полицейские задержали темнокожего мужчину. При задержании один из полицейских применил удушающий прием, наступая коленом на шею мужчины. При этом задержанный, 46-летний Джордж Флойд, неоднократно говорил белому офицеру, что не может дышать. Вследствие жестокого задержания мужчина скончался.