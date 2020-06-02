Об этом сообщает американский телеканал CNN.
По словам мэра Вашингтона Мюриел Баузер, комендантский час вводится 1 июня, с 19:00 по местному времени на двое суток.
Баузер добавила, что протестующие имеют право на использование Первой поправки, но не должны “разрушать город”.
Чтобы навести порядок в Вашингтоне, на улицы вышли тысячи военных и правоохранителей. Это прямое распоряжение президента Дональда Трампа.
“Тысячи хорошо вооруженных солдат, военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов будут направлены, чтобы остановить беспорядки, грабежи, вандализм, нападения и бессмысленное уничтожение имущества в столице – Вашингтоне”, – заявил Трамп.
Президент США отметил, что также хотел бы справедливости в деле об убийстве Флойда, но против того, чтобы мирных демонстрантов заглушала “разъяренная толпа”.
“Мы не можем допустить, чтобы требования мирных демонстрантов были заглушены разъяренной толпой. Самые большие жертвы беспорядков – это миролюбивые граждане в наших самых бедных районах. И как их президент я буду бороться за их безопасность. Я буду сражаться, чтобы защитить вас”, – сказал Трамп.
Чтобы разогнать протестующих под Белым домом до введения комендантского часа, правоохранители задействовали оружие с резиновыми пулями и слезоточивый газ.
В Нью-Йорке комендантский час ввели 1 июня с 23:00 до 05:00 2 июня. Это подтвердили губернатор штата Эндрю Куомо и мэр города Де Блазио.
Стоит напомнить, что в ходе массовых беспорядков демонстранты подожгли торговый центр в Лос-Анджелесе и разграбили магазины в Нью-Йорке.
По дороге до Бруклина протестующие разбивали окна и грабили роскошные магазины вдоль Пятой авеню в Манхэттене.
Двух полицейских в Буффало (штат Нью-Йорк) сбили автомобилем, н неизвестно, был ли этот инцидент преднамеренным.
Как сообщалось ранее, несколько дней назад в Миннеаполисе полицейские задержали темнокожего мужчину. При задержании один из полицейских применил удушающий прием, наступая коленом на шею мужчины. При этом задержанный, 46-летний Джордж Флойд, неоднократно говорил белому офицеру, что не может дышать. Вследствие жестокого задержания мужчина скончался.
- 28 мая в городе Миннеаполис (штат Миннесота, США) вспыхнули акции протеста и столкновения с правоохранителями. В ночь на 29 мая протестующие в Миннеаполисе сожгли полицейский участок.
- 30 мая во время ряд протестующих устроили погромы в магазинах.
- Уже 1 июня протесты после убийства полицейскими темнокожего американца Джорджа Флойда охватили всю страну. Также акции протеста проходили в Берлине и Лондоне.
- Офицера полиции Дерека Шовена, который во время задержания душил Джорджа Флойда, взяли под стражу.