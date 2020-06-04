В нью-йоркском районе Бруклине подстрелили двух полицейских, еще один получил ножевые ранения.

Об этом сообщает телеканал Pix 11.

По словам комиссара полиции Дермота Ши, около 23:45 двое полицейских работали на вызове о мародорстве на углу улиц Черч и Флэтбуш, когда мужчина, вооруженный ножом, подошел и ударил одного из полицейских в шею.

В какой-то момент злоумышленнику удалось выхватить пистолет у одного из офицеров и выстрелить несколько раз.

По словам властей, после услышанных выстрелов, на место прибыли еще двое полицейских. Подозреваемый выстрелил в них. Оба копа получили ранения в руки. Ранен и сам злоумышленник.

Правоохранителей госпитализировали. Сообщается, что их жизни ничего не должно угрожать.

Пока нет никаких официальных сообщений о личности нападавшего и причинах произошедшего.