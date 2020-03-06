Об этом сообщает издание The New York Times.

Согласно данным местных властей, количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом COVID-19 в штате Нью-Йорк в четверг удвоилось и достигло 22 человек.

Из них двое пациентов находятся в критическом состоянии в самом городе Нью-Йорк – в отделениях интенсивной терапии в больницах Манхэттена и Бруклина. Пока не ясно, как они заразились, так как они не посещали регионы, в которых наблюдается вспышка, и не контактировали с людьми, у которых диагностировали вирус.

При этом сохраняется угроза дальнейшего распространения вируса. Так, по данным нью-йоркского городского департамента здравоохранения, 2773 жителей города находятся на домашнем карантине (большинство на добровольной самоизоляции). Большинство из них недавно вернулись из пяти стран, где наблюдается наиболее серьезная вспышка коронавируса: Китая, Италии, Ирана, Южной Кореи и Японии.

Людей, находящихся на самоизоляции дома, призывают “минимизировать выход на улицу”. При появлении симптомов заболевания – кашля и температуры – им советуют незамедлительно обратиться к врачу и пройти обследование.

Как подчеркивает издание, власти штата Нью-Йорк до сих пор не знают, как долго вирус циркулировал на его территории и сколько человек в итоге могли заразиться.

“Трудно сказать, как долго он циркулирует в нашей среде”, – заявил в комментарии изданию доктор Майкл Филлипс, главный эпидемиолог одной из нью-йоркских больниц.

О первом подтвержденном случае заболевания коронавирусом в Нью-Йорке стало известно в воскресенье. Вирус диагностировали у 39-летней женщины, которая заразилась во время посещения Ирана.

Вторым стал 50-летний мужчина, который работает юристом на Манхэттене. Также заразились девять человек, контактировавших с ним (в том числе жена, двое детей и сосед).

Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио уже инициировал увеличение поставок тест-систем для тестирования на наличие COVID-19.

Тем временем в Нью-Йорке в качестве меры предосторожности были закрыты несколько школ и синагога. Их посещали пациенты, у которых диагностировали коронавирус.

Глобальные ограничительные меры власти города пока вводить не планируют.