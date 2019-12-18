Об этом сообщили в департаменте охраны здоровья города Нью-Йорка.
Так начиная со 2 января в свидетельствах о смерти для жителей Нью-Йорка, которые при жизни не идентифицировали себя как мужчины или женщины, будет специальная пометка “Х” в графе “Пол”.
Отмечается, что соответствующее изменение будут делать в случае, если такое пожелание умерший передал своим близким. Родственники погибшего смогут попросить об этом самостоятельно, если такая пометка ранее была внесена в свидетельство о рождении, а также при наличии медицинских документов о несоответствии гендерной идентичности. Кроме того, каждый житель Нью-Йорка может написать при жизни письмо и попросить о такой пометке.
“Все жители Нью-Йорка, независимо от их гендерной идентичности, заслуживают наличия документов, которые отражают и подтверждают, кто они такие. Сегодня мы посылаем четкий сигнал небинарным жителям Нью-Йорка, что мы уважаем и уважаем их основные права на каждом этапе жизни”, — подчеркнула супруга мэра Нью-Йорка Чирлан Маккрей.
- В августе сообщалось, что в сервисе Facebook для свиданий будет пять гендеров: женщина, трансгендерная женщина, мужчина, трансгендерный мужчина и небинарный гендер.
- В сентябре компания Facebook запустила в Колумбии публичное тестирование сервиса знакомств Dating.