В Нью-Йорке, США, начнут выдавать свидетельства о смерти со специальной опцией для людей, которые не идентифицируют себя мужчинами или женщинами.

Об этом сообщили в департаменте охраны здоровья города Нью-Йорка.

Так начиная со 2 января в свидетельствах о смерти для жителей Нью-Йорка, которые при жизни не идентифицировали себя как мужчины или женщины, будет специальная пометка “Х” в графе “Пол”.

Отмечается, что соответствующее изменение будут делать в случае, если такое пожелание умерший передал своим близким. Родственники погибшего смогут попросить об этом самостоятельно, если такая пометка ранее была внесена в свидетельство о рождении, а также при наличии медицинских документов о несоответствии гендерной идентичности. Кроме того, каждый житель Нью-Йорка может написать при жизни письмо и попросить о такой пометке.

“Все жители Нью-Йорка, независимо от их гендерной идентичности, заслуживают наличия документов, которые отражают и подтверждают, кто они такие. Сегодня мы посылаем четкий сигнал небинарным жителям Нью-Йорка, что мы уважаем и уважаем их основные права на каждом этапе жизни”, — подчеркнула супруга мэра Нью-Йорка Чирлан Маккрей.