Об этом в Twitter написал мэр Нью-Йорка Билл де Блазио.

Он напомнил, что комендантский час в городе был введен по причине того, что в Нью-Йорке происходили беспорядки на фоне массовых акций протеста. Теперь же манифестации носят исключительно мирный характер.

В субботу, 6 июня, власти не фиксировали серьезных нарушений общественного порядка в городе.

“Нью-Йорк: мы отменяем комендантский час немедленно. Вчера и прошлой ночью жители нашего города показали себя наилучшим образом”, – написал де Блазио.

New York City: We are lifting the curfew, effective immediately. Yesterday and last night we saw the very best of our city.

Tomorrow we take the first big step to restart. Keep staying safe. Keep looking out for each other.

— Mayor Bill de Blasio (@NYCMayor) June 7, 2020