Об этом в Twitter написал мэр Нью-Йорка Билл де Блазио.

Он напомнил, что комендантский час в городе был введен по причине того, что в Нью-Йорке происходили беспорядки на фоне массовых акций протеста. Теперь же манифестации носят исключительно мирный характер.

В субботу, 6 июня, власти не фиксировали серьезных нарушений общественного порядка в городе.

“Нью-Йорк: мы отменяем комендантский час немедленно. Вчера и прошлой ночью жители нашего города показали себя наилучшим образом”, – написал де Блазио.

Он также сообщил, что с 8 июня в городе начнут снимать ограничения, введенные ранее из-за пандемии коронавируса.

Напомним, ранее в Миннеаполисе полицейские задержали темнокожего мужчину. При задержании один из полицейских применил удушающий прием, наступая коленом на шею мужчины. При этом задержанный, 46-летний Джордж Флойд, неоднократно говорил белому офицеру, что не может дышать. Вследствие жестокого задержания мужчина скончался. Вскрытие подтвердило, что причиной смерти стало удушение.