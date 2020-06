Трансляцию акции протеста вела украинская журналистка Екатерина Лисунова.

Как сообщалось ранее, в течение последних нескольких дней в США и за их пределами проходят массовые акции протеста, связанные с убийством Джорджа Флойда белыми полицейскими. В связи с массовыми беспорядками, вызванными акциями протестов, в Вашингтоне и Нью-Йорке был веден комендантский час. Уже днем во вторник по улицам Нью-Йорка протесты возобновились.

Один из мирных маршей протеста прошел в округе Манхэттен. Протестующие двигались от Департамента полиции города в направлении небольшой улицы Уолл-стрит в нижней части Манхэттена, где расположена Нью-Йоркская фондовая биржа. Основным лозунгом марша было: “Black lives matter” (“Жизни темнокожих важны”).

В мирном марше приняли участие несколько тысяч человек. Среди них были были люди с разных цветом кожи.

За соблюдением правопорядка следили десятки полицейских: они оцепили все перекрестки и следили на тем, чтобы протестующие двигались сформированной колонной.

По словам Лисуновой, в настоящее время протесты в США поделились на “дневные” (мирные) и “ночные” (с погромами и массовыми беспорядками).

Несмотря на то, что дневные протесты — мирные, в отношении сотрудников полиции протестующие все равно выкрикивают провокационные лозунги (например, “Как произнести расизм по буквам? N – Y – P – D [New York City Police Department])”, и нецензурную брань, некоторые демонстрируют неприличные жесты.

В то время как тысячи протестующих двигались по улицам города, горожане, не принимавшие участие в протестах, наблюдали за ними из окон и балконов. Протестующие периодически останавливались и скандировали им: “Join us!” (“Присоединяйтесь к нам!”).

Peaceful protests for #GeorgeFloyd in Manhattan, NY on 14 Street marching East towards Union Square chanting "Don't Shoot, Hands Up" & "No Justice, No Peace!" #BlackLivesMatter pic.twitter.com/DnCIyTKOUY

— Serial Tweeper🕷 (@serialTweeper) June 2, 2020