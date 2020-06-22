Об этом 21 июня сообщает BBC News.
Отмечается, что бронзовый памятник американскому президенту был воздвигнут в 1940 году у входа в Американский музей естественной истории. Он состоит из трех основных элементов: Рузвельт сидит верхом на коне, рядом с лошадью с одной стороны идет индеец, с другой – африканец.
Активисты в течение многих лет выступали против памятника, который стал, как считали многие, символом колониальной экспансии и расовой дискриминации. Решение о снятии памятника принял музей, с чем согласились власти Нью-Йорка.
“Музей попросил убрать статую Теодора Рузвельта потому, что она явно изображает чернокожих и коренных жителей как порабощенных и расово низших”, – объяснил мэр города Билл де Блазио.
Чиновник сказал, что поддержал это решение, добавив, что “пришло время удалить эту проблемную статую”.
Не был против демонтажа и правнук Рузвельта. Он сказал, что статуя не отражает наследие его предка.
Президент США Дональд Трамп назвал решение о демонтаже памятника нелепым и призвал не делать этого.
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