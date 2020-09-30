В городе Нью-Йорк впервые с марта смягчат карантинные ограничения, введенные в связи с эпидемией коронавируса, разрешив ресторанам принимать гостей в помещениях.

Журналисты The New York Times опросили экспертов различных областей, чтобы выяснить, насколько опасным может быть возобновление работы ресторанов.

В среду, 30 сентября, рестораны Нью-Йорка впервые с марта смогут принимать гостей в помещениях. По решению губернатора Эндрю Куомо они смогут работать в таком режиме при условии, что расстояние между столами будет более 1,8 метров, а залы заполнены не более чем на 25%. К тому же, рестораны будут работать только до полуночи.

С начала эпидемии COVID-9 в городе зафиксировали более 426 тысяч случаев коронавируса, более 23 тысяч человек погибли, и есть опасения, что ослабление карантинных ограничений приведет к новой вспышке заболевания.

Эксперты из различных отраслей отмечают, что при выполнении некоторых правил можно будет организовать безопасное посещение ресторанов.

Так доктор Алекс Джахангир, хирург-ортопед, который является председателем совета здравоохранения Нэшвилла считает, что предотвратить вспышку заболевания помогут строгие правила, касающиеся ношения посетителями масок в то время, когда они перемещаются по заведению, и постоянного ношения масок персоналом.

А инженер-механик Масс, который является консультантом по безопасности ресторанов программы Food & Society Института Аспена, указал, что также необходимо, чтобы в ресторане был решен вопрос с вентиляцией помещения. Он говорит о том, что важно использовать перегородки между столами, регулярно проветривать помещения, открывая окна и двери (или же использовать системы вентиляции и отдельно стоящие очистители воздуха).

В то же время исследования показывают, что риск заболеть в ресторане — высокий, а медики уверяют, что сделать их посещение полностью безопасным невозможно.

Так накануне специалисты Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) опубликовали исследование о связи заболевания и разных видов деятельности. По результатам опросов, те, у кого результат теста на коронавирус был положительным, в два раза чаще сообщали, что посещали рестораны пред тем, как почувствовали симптомы, чем те, чьи результаты тестов были негативными. Статистика по другим видам деятельности, о которых спрашивали исследователи, не была связана с таким же количеством случаев заболевания.

Линси Марр, профессор гражданской и экологической инженерии в Технологическом институте Вирджинии, отмечает, что даже в случае, если посетители рестораном носят маски все время за исключением моментов, когда едят и пьют, риски остаются.

Она указывает на то, что люди в заведениях питания не только едят, но и разговаривают, выделяя как крупные капли (которые несут опасность для тех, кто сидит рядом), так и мелкий аэрозоль (который несет опасность для всех в помещении). Распространение зараженного аэрозоля, по ее словам, не могут предотвратить перегородки.

Исследователь Дартмутского колледжа Линдси Дж. Лейнингер говорит: “Я не могу сказать вам, что еда в помещении безопасна”.

Она подчеркивает, что работа рестораном в обычном режиме опасна не только для клиентов, но и для всего персонала, включая поваров и мойщиков посуду, поскольку они будут дышать одним и тем же воздухом. К тому же, в отдельных местах, как Манхэттен, из-за высоких цен на недвижимость многие работники ресторанов вынуждены жить в маленьких помещениях с большим количеством людей, которых они также могут заразить. Подобные условия проживания, по ее словам, привели к вспышке в Палермо, Италия.