Об этом заявил губернатор штата Эндрю Куомо, сообщает Reuters.
Губернатор отметил, что позитивная динамика наблюдается также относительно количества госпитализаций в сутки.
По его словам, штат уже прошел “худшую стадию эпидемии” и находится на пути стабилизации ситуации.
Он напомнил, что в Нью-Йорке с начала эпидемии подтверждено 248 тыс. случаев заражения, почти 19 тыс. пациентов умерли.
Что касается отмены некоторых мер карантина, он отметил, что ограничения нужно будет снимать таким образом, чтобы это не спровоцировало возникновение новой вспышки.
- 18 апреля сообщалось, что в штате Нью-Йорк зарегистрировано наименьшее количество смертей вследствие заражения коронавирусом COVID-19 за сутки на протяжении последних двух недель.
- Некоторые штаты США могут начать смягчение карантинных мер уже 4 мая.