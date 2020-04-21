За прошедшие сутки, 20 апреля, в штате Нью-Йорк зафиксировали 478 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19. Это минимальный показатель за последние три недели.

Об этом заявил губернатор штата Эндрю Куомо, сообщает Reuters.

Губернатор отметил, что позитивная динамика наблюдается также относительно количества госпитализаций в сутки.

По его словам, штат уже прошел “худшую стадию эпидемии” и находится на пути стабилизации ситуации.

Он напомнил, что в Нью-Йорке с начала эпидемии подтверждено 248 тыс. случаев заражения, почти 19 тыс. пациентов умерли.

Что касается отмены некоторых мер карантина, он отметил, что ограничения нужно будет снимать таким образом, чтобы это не спровоцировало возникновение новой вспышки.