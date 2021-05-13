Влада Нью-Йорку стимулює громадян робити щеплення проти коронавірусу COVID-19. Один із бонусів - безкоштовний проїзд в громадському транспорті.

Про це сказано на сайті Департаменту охорони здоров’я штату.

Такий бонус можуть отримати громадяни, які зроблять щеплення проти коронавірусу в мобільних пунктах на залізничних вокзалах чи станціях метро. Всім, хто зробить тут щеплення, дають безкоштовно проїзні квитки на тиждень.

Нововведення працює з 12 травня.

Ті, хто користуються приміськими електричками, можуть отримати по два безкоштовних квитки (до пункту призначення та назад).

Наразі в метро Нью-Йорку відкрито вісім пунктів вакцинації. Один з них – на Центральному залізничному вокзалі на Манхеттені (Grand Central Terminal).

Це пілотний проєкт, частина масштабної кампанії вакцинації. Будь-хто з громадян, незалежно від імміграційного статусу, медичної страховки й так далі – можуть безплатно зробити щеплення проти коронавірусу.

В кожному з мобільних пунктів є можливість зробити до 300 щеплень на день.

Влада Нью-Йорка офіційно дозволила отримати щеплення проти коронавірусу туристам. Зробити щеплення можна в мобільних пунктах. Після вакцинації громадянам дають безкоштовні квитки в океанаріум Нью-Йорка, ботанічні сади, зоопарк, Лінкольн-центр і так далі.

У сусідньому штаті, Нью-Джерсі, в обмін на щеплення пропонують пиво.