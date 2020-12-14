Медсестра интенсивной терапии из Нью-Йорка стала первым человеком в штате, сделавшим прививку только что одобренной в стране вакцины от коронавируса.

Об этом сообщает американский телеканал CNN.

Как сообщалось ранее, 12 декабря управление контроля качества продуктов и медикаментов США (FDA) официально одобрило вакцину против COVID-19 производства компании Pfizer.

В 9:20 утра по местному времени Сандре Линдси, медсестре реанимации в Еврейском медицинском центре Лонг-Айленда в Квинсе, Нью-Йорк, сделали прививку от коронавируса. Это событие транслировали в прямом эфире.

По ее словам, эта прививка никак не отличалась от любой другой, которую она делала.

“Я чувствую себя хорошо. Я хотела бы поблагодарить всех сотрудников, которые работают на передовой, и всех моих коллег, которые выполняют свою работу во время этой пандемии во всем мире. Сегодня я чувствую надежду, облегчение. Надеюсь, это знаменует начало конца очень болезненного времени”, — сказала она.

Медсестра Линдси стала первым человеком в Нью-Йорке и одной из первых людей в США, которые получили вакцину после того, как ее разрешило FDA.

Перед этим в рамках 3 фазы клинических исследований более 21 тысяч человек из разных стран получили вакцину Pfizer-BioNTech.

Первая партия вакцины для США была изготовлена ​​на заводе Pfizer в Мичигане. Оттуда она направилась на более 600 предприятий во всех 50 штатах. Первые поставки были в Мичиганский университет, больницу Университета Джорджа Вашингтона в Вашингтоне.

Государственные и местные органы власти будут самостоятельно решать кому и когда делать прививки, но CDC рекомендовал, чтобы передовые медицинские работники и жители учреждений долгосрочного ухода получали вакцину первыми.

Появление вакцины важно в этот критический момент для страны. По состоянию на воскресенье, 13 декабря, более 109 тысяч человек были госпитализированы с COVID-19. Это самый высокий показатель с начала пандемии. Также показатель превышал отметку в 100 тысяч в день последних 12 дней.