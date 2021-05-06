Про це повідомляє американський телеканал CNN.

Про таку ініціативу повідомив мер міста Білл де Блазіо, додавши, що в місті вакцинували вже майже 7 мільйонів осіб.

Туристи матимуть змогу отримати щеплення проти коронавірусу в мобільних пунктах вакцинації. Їх встановлять біля визначних туристичних пам’яток на території міста. До прикладу, на Таймс-сквер, біля Бруклінського мосту і так далі.

Аби реалізувати ініціативу, потрібно дочекатися її схвалення на рівні штату.

“Цього літа ви побачите, як туризм оживає у Нью-Йорку”, – сказав де Блазіо.

До цього президент США Джо Байден заявив про намір до 4 липня зробити хоча б одну дозу вакцини проти коронавірусу 70% населення країни. Також буде повністю вакциновано 160 мільйонів американців.

Станом на ранок 30 квітня в США 237 мільйонів громадян отримали хоча б одну дозу вакцини проти коронавірусу.

Очікується, що до кінця травня вакцин в країні буде достатньо для кожного дорослого американця. Відтепер всі американські громадяни віком від 16 років мають право отримати щеплення проти коронавірусу.

Лише за останній тиждень в США на 16% менше випадків зараження коронавірусом. Це найвищий показник з лютого.