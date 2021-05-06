Про це повідомляє американський телеканал CNN.
Про таку ініціативу повідомив мер міста Білл де Блазіо, додавши, що в місті вакцинували вже майже 7 мільйонів осіб.
Туристи матимуть змогу отримати щеплення проти коронавірусу в мобільних пунктах вакцинації. Їх встановлять біля визначних туристичних пам’яток на території міста. До прикладу, на Таймс-сквер, біля Бруклінського мосту і так далі.
Аби реалізувати ініціативу, потрібно дочекатися її схвалення на рівні штату.
“Цього літа ви побачите, як туризм оживає у Нью-Йорку”, – сказав де Блазіо.
До цього президент США Джо Байден заявив про намір до 4 липня зробити хоча б одну дозу вакцини проти коронавірусу 70% населення країни. Також буде повністю вакциновано 160 мільйонів американців.
Станом на ранок 30 квітня в США 237 мільйонів громадян отримали хоча б одну дозу вакцини проти коронавірусу.
Очікується, що до кінця травня вакцин в країні буде достатньо для кожного дорослого американця. Відтепер всі американські громадяни віком від 16 років мають право отримати щеплення проти коронавірусу.
Лише за останній тиждень в США на 16% менше випадків зараження коронавірусом. Це найвищий показник з лютого.
- В Інституті показників і оцінки здоров’я Вашингтонського університету (Institute for Health Metrics and Evaluation) створили модель, яка прогнозує кількість смертей внаслідок зараження коронавірусом COVID-19. Остаточна цифра безпосередньо залежить від того, чи носитимуть американці захисні маски в громадських місцях. Це може зменшити або збільшити кількість смертей.