Государственный и гарантированный государством долг в ноябре 2019 года составил 1990 миллиардов гривен, а в долларовом эквиваленте – вырос до 82,83 миллиардов долларов.

Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

Согласно показателям за ноябрь, госдолг уменьшился на 2,67 % в гривне, но в долларовом эквиваленте вырос на 1,2 %.

На данный момент сумма госдолга достигла самого низкого за последние два года уровня в 1 990 млрд гривен.

С января этого году государственный и гарантированный государством долг в эквиваленте в гривне уменьшился на 8,19%, а в иностранной валюте вырос на 5,75%.

“Колебания суммы государственного долга вызвано, в частности, укреплением национальной валюты”, – пояснили такие изменения в Минфине.

Стоит отметить, что в ноябре расходы государственного бюджета по погашению государственного долга составили 19,8 млрд грн, а по обслуживанию госдолга – 16,8 млрд грн.