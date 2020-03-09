Об этом сообщает Daily Mail.
1500-летний наконечник, изготовленный из железа, в длину составляет семь дюймов (около 18 сантиметров) и весит чуть больше унции (около 30 граммов).
Его нашли у края ледника в Йотунхеймене на высоте 2050 метров. Артефакт относится к периоду, когда в Западной Европе росли кельтские и германские королевства.
Отмечается, что ледник растаял из-за глобального потепления.
- Ранее в Швеции археологи обнаружили в ходе раскопок останки викинга, захороненного вместе с собакой, лошадью и кораблем.