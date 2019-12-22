Об этом сообщает британская телерадиокомпания BBC.

По словам местных чиновников, полночную мессу отслужат в канун Рождества, но она будет проходить в близлежащей церкви Сен-Жермен-л’Аксерруа.

Напомним, что 850-летний готический собор, входящий в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, потерял свой шпиль и крышу во время пожара.

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Президент Эммануэль Макрон дал пять лет на его реконструкции.

Ранее сообщалось, что из-за аномальной жары в Париже могут обрушиться каменные сводчатые потолки пострадавшего от пожара в апреле этого года собора Парижской Богоматери.

Пожар в соборе Парижской Богоматери произошел 15 апреля. Обрушились шпиль и крыша Нотр-Дама.