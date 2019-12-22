Об этом сообщает британская телерадиокомпания BBC.
По словам местных чиновников, полночную мессу отслужат в канун Рождества, но она будет проходить в близлежащей церкви Сен-Жермен-л’Аксерруа.
Напомним, что 850-летний готический собор, входящий в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, потерял свой шпиль и крышу во время пожара.
Президент Эммануэль Макрон дал пять лет на его реконструкции.
Ранее сообщалось, что из-за аномальной жары в Париже могут обрушиться каменные сводчатые потолки пострадавшего от пожара в апреле этого года собора Парижской Богоматери.
Пожар в соборе Парижской Богоматери произошел 15 апреля. Обрушились шпиль и крыша Нотр-Дама.
- В прокуратуре Парижа заявили, что нет никаких доказательств поджога собора.
- Следователи определили место, с которого начался пожар.
- В Национальном собрании Франции одобрили законопроект о реставрации пострадавшего собора.
- Прокуратура Парижа рассказала о версиях апрельского пожара в Нотр-Даме.