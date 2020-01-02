В новогоднем эфире пропагандистского телеканала "Россия-1" сделали пародию на Президента Владимира Зеленского и Украину.

Об этом рассказывают #Буквы.

Так, телеведущие Андрей Малахов и актриса Анна Ковальчук стали рассуждать между собой по поводу шумных соседей, имея ввиду Украину.

Малахов: Аня, а как ты относишься к веселым и громким соседям?

Ковальчук: В Новый год – нормально. Это же праздник. Пусть поют, шумят, веселятся, пускают салюты хоть всю ночь!

Малахов: А что, если это происходит не только в новый год?

Ковальчук: Ну тогда мне, как и любому человеку, захочется заглянуть к ним на огонек и посмотреть, что же там такое происходит.

После этого диалога Малахов и Ковальчук поздравили Украину с Новым годом:

“З Новим рокім, Україна!” – сказал Малахов.

После этого на сцену вышли российские артисты-комики в вышиванках и стали петь и танцевать под мотивы украинской народной песни “Ти ж мене підманула”.

“Президент был сериальный, а теперь он стал реальный. Огорчает лишь одно, что живем не как в кино. Пусть на исходе года даст отчет слуга народа. Прикусите языки, слышу я шаги слуги”.

Далее на сцену выходит актер в образе Зеленского и ему начинают задавать вопросы, на которые он только и отвечает: “Нема”.

Вопрос относительно уголовных дел на коррупционеров: “Где дела?”

“Зеленский” отвечает, разводя руками: “Нема”.

Вопрос: “Ты все стремишься в НАТО, лучше поднял бы зарплату, невысокую весьма. Есть надежда хоть?”

“Зеленский”: “Нема”.

Вопрос: “Мы без западных финансов не протянем – это ясно. Получали их сполна. Деньги, Вова, где?”

“Зеленский”: “Нема”.

Пародію на Зеленського та Україну Те відчуття, коли дзвониш Путіну – вітаєш його зі святами, а російські пропагандисти роблять на тебе пародію 😢 Опубліковано Буквы Четвер, 2 січня 2020 р.

Стоит отметить, что в зале сидела певица Таисия Повалий и писатель-сатирик Михаил Жванецкий.

Пропагандистский телеканал “Россия 1” входит в состав Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании и финансируется из государственного бюджета.