Об этом рассказывают #Буквы.
Так, телеведущие Андрей Малахов и актриса Анна Ковальчук стали рассуждать между собой по поводу шумных соседей, имея ввиду Украину.
Малахов: Аня, а как ты относишься к веселым и громким соседям?
Ковальчук: В Новый год – нормально. Это же праздник. Пусть поют, шумят, веселятся, пускают салюты хоть всю ночь!
Малахов: А что, если это происходит не только в новый год?
Ковальчук: Ну тогда мне, как и любому человеку, захочется заглянуть к ним на огонек и посмотреть, что же там такое происходит.
После этого диалога Малахов и Ковальчук поздравили Украину с Новым годом:
“З Новим рокім, Україна!” – сказал Малахов.
После этого на сцену вышли российские артисты-комики в вышиванках и стали петь и танцевать под мотивы украинской народной песни “Ти ж мене підманула”.
“Президент был сериальный, а теперь он стал реальный. Огорчает лишь одно, что живем не как в кино. Пусть на исходе года даст отчет слуга народа. Прикусите языки, слышу я шаги слуги”.
Далее на сцену выходит актер в образе Зеленского и ему начинают задавать вопросы, на которые он только и отвечает: “Нема”.
Вопрос относительно уголовных дел на коррупционеров: “Где дела?”
“Зеленский” отвечает, разводя руками: “Нема”.
Вопрос: “Ты все стремишься в НАТО, лучше поднял бы зарплату, невысокую весьма. Есть надежда хоть?”
“Зеленский”: “Нема”.
Вопрос: “Мы без западных финансов не протянем – это ясно. Получали их сполна. Деньги, Вова, где?”
“Зеленский”: “Нема”.
Пародію на Зеленського та Україну
Те відчуття, коли дзвониш Путіну – вітаєш його зі святами, а російські пропагандисти роблять на тебе пародію 😢
Опубліковано Буквы Четвер, 2 січня 2020 р.
Стоит отметить, что в зале сидела певица Таисия Повалий и писатель-сатирик Михаил Жванецкий.
Пропагандистский телеканал “Россия 1” входит в состав Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании и финансируется из государственного бюджета.
- 31 декабря 2019 года Президент Украины Владимир Зеленский и лидер России Владимир Путин провели телефонный разговор, во время которого поздравили друг друга с праздниками и обсудили новый обмен удерживаемыми лицами.