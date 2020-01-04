Об этом сообщили в пресс-центре ООС.
В сообщении сказано, что во время празднования Нового года, боевики применили пиротехнические средства, стрелковое оружие и ЗУ-23-2 в населенном пункте Викторовка. В результате их действий был сожжен жилой дом.
Также опубликовано видео, в котором указано следующее:
“В новогоднюю ночь у так называемых шахтеров и российских кураторов произошла ссора, они открыли огонь из всех видов стрелкового оружия, стреляли почему-то между собой, были слышны взрывы гранат”.
За даними розвідки, під час святкування Нового року, представниками незаконних збройних формувань російсько-окупаційних військ з застосуванням піротехнічних засобів, стрілецької зброї та ЗУ-23-2 у населеному пункті Вікторівка було спалено житловий будинок.
Опубликовано Операція об’єднаних сил / Joint Forces Operation Пятница, 3 января 2020 г.
С украинских позиций было видно пламя от сожженного дома.
Также сообщалось о столкновении между оккупантами с использованием стрелкового оружия в Староласпе в ночь на субботу.
- За прошедшие сутки, 3 января, вооруженные формирования Российской Федерации трижды нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял позиции наших подразделений из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.