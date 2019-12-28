31 декабря и 1 января в Киеве будет ограничено движение транспорта вблизи Софийской площади, вдоль Владимирского проезда и улицы Владимирской.

Об этом сказано в распоряжении КГГА №1769.

С восьми вечера 31 декабря до трех часов ночи 1 января, а также с 14 до 22 часов 1 января, движение будет ограничено.

В связи с этим запретом, было решено разрешить движение по центральной улице города, Крещатик, в праздничные и нерабочие дни, а также каждую субботу и воскресенье.

Несмотря на ограничения движения в центральной части столицы, городской транспорт (автобусы, троллейбусы и трамваи) будет курсировать в новогоднюю ночь до пяти утра.

Для комфорта и удобства жителей и гостей столицы, движение некоторых троллейбусов, курсирующих до Софийской и Михайловской площадей, несколько изменят.

В частности, с 19:30 31 декабря до 2:00 1 января, а также с 13:30 до 20:00 и января и с 10:30 до 14:00 7 января движение троллейбусов №№ 6, 16, 18 будет организовано по изменениями:

троллейбусы № 6 будут курсировать от Минского массива ст. м. “Лукьяновская”;

троллейбусы № 16 – от ул. Академика Щусева до Воздухофлотского путепровода;

троллейбусы № 18 – от ул. Сошенко до Воздухофлотского путепровода.

Что касается работы столичной подземки, то в новогоднюю ночь метро будет работать на 3 часа дольше.