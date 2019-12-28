Об этом сказано в распоряжении КГГА №1769.
С восьми вечера 31 декабря до трех часов ночи 1 января, а также с 14 до 22 часов 1 января, движение будет ограничено.
В связи с этим запретом, было решено разрешить движение по центральной улице города, Крещатик, в праздничные и нерабочие дни, а также каждую субботу и воскресенье.
Несмотря на ограничения движения в центральной части столицы, городской транспорт (автобусы, троллейбусы и трамваи) будет курсировать в новогоднюю ночь до пяти утра.
Для комфорта и удобства жителей и гостей столицы, движение некоторых троллейбусов, курсирующих до Софийской и Михайловской площадей, несколько изменят.
В частности, с 19:30 31 декабря до 2:00 1 января, а также с 13:30 до 20:00 и января и с 10:30 до 14:00 7 января движение троллейбусов №№ 6, 16, 18 будет организовано по изменениями:
- троллейбусы № 6 будут курсировать от Минского массива ст. м. “Лукьяновская”;
- троллейбусы № 16 – от ул. Академика Щусева до Воздухофлотского путепровода;
- троллейбусы № 18 – от ул. Сошенко до Воздухофлотского путепровода.
Что касается работы столичной подземки, то в новогоднюю ночь метро будет работать на 3 часа дольше.
- В Киеве 19 декабря на Софиевской площади открыли центральную новогоднюю елку Украины.