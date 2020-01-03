Неизвестные устроили в новогоднюю ночь стрельбу на Троещинском рынке в Киеве.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

“В результате противоправных действий неизвестных с применением оружия и дымовой шашки повреждены несколько киосков, пострадавших нет. По факту происшествия начато два уголовных производства”, – говорится в сообщении.

Правоохранителям удалось установить, что четверо неизвестных в масках вбежали на рынок и открыли стрельбу по киоскам. Также один из подозреваемых бросил в киоск дымовую шашку.

Отмечается. что полицейские нашли на территории остатки дымовой шашки и несколько стреляных гильз.

В свою очередь депутат Киевского городского совета Миахил Будилов рассказал на своей странице в Facebook, что инцидент произошел прямо напротив отделения полиции на улице Драйзера.

“В этот раз преступники начали действовать, выпустив несколько очередей из автомата Калашникова и устроив три поджега. По информации предпринимателей, в общем повреждены пятьдесят оконных блоков и другое имущество более чем на 2 млн грн”, – пишет он.