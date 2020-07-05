В городе Новая Каховка в Херсонской области произошел пожар в пятиэтажном жилом доме.

Об этом сообщает местное издание Online Новая Каховка.

“В Новой Каховке возник пожар на пятом этаже в многоквартирном доме”, – говорится в сообщении.

На месте пожара работают несколько подразделений городской пожарной части.

Как сообщает издание ZPost, по предварительной информации, в одной из квартир произошла семейная ссора, в результате которой сожитель поджег квартиру на 5 этаже. Огонь перекинулся на крышу и распространился по всему периметру здания.

Позже в ГСЧС сообщили, что людей из дома эвакуировали, пострадавших нет.

“5 июля в 14:40 в Службу 101 Новая Каховка поступила информация о пожаре крыши 5-ти этажного дома по ул. Букина. На месте происшествия работают 7 отделений пожарно-спасательных подразделений области и 25 человек личного состава во главе с заместителем начальника ГУ ГСЧС Юрием Гатиловим. Люди из дома эвакуированы, пострадавших не обнаружено. Пожар локализован в 16:16 ч. Продолжается тушение”, – отметили спасатели.