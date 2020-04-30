В Новой Зеландии начались ослабления карантина из-за эпидемии COVID-19, но ученые прогнозируют пик эмоциональных последствий в обществе после снятия ограничений.

Об это пишет британское издание The Guardian.

Новая Зеландия начала выходить из строгих ограничений, но эмоциональные последствия карантина еще не достигли своего пика.

“Мы еще не достигли пика негативных последствий в результате блокировки. Он проявится в ближайшие недели”, – сказал Питер Глюкман, бывший научный советник премьер-министра Новой Зеландии с 2009 по 2018 год.

“Появятся некоторые группы людей, которые преуспеют, они найдут возможность измениться, но многие люди будут очень неуверенными, испуганными, разочарованными и злыми. Мы знаем об этом из опыта других бедствий. Около 10% или больше окажутся в настоящей депрессии и может доходить до самоубийства”, – сказал Глюкман.

Напомним, Новая Зеландия начала постепенный выход из режима карантина.