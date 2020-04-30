Об это пишет британское издание The Guardian.
Новая Зеландия начала выходить из строгих ограничений, но эмоциональные последствия карантина еще не достигли своего пика.
“Мы еще не достигли пика негативных последствий в результате блокировки. Он проявится в ближайшие недели”, – сказал Питер Глюкман, бывший научный советник премьер-министра Новой Зеландии с 2009 по 2018 год.
“Появятся некоторые группы людей, которые преуспеют, они найдут возможность измениться, но многие люди будут очень неуверенными, испуганными, разочарованными и злыми. Мы знаем об этом из опыта других бедствий. Около 10% или больше окажутся в настоящей депрессии и может доходить до самоубийства”, – сказал Глюкман.
Напомним, Новая Зеландия начала постепенный выход из режима карантина.
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