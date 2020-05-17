Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн на себе ощутила коронавирусные ограничения: ее вместе с женихом Кларком Гейфордом не пустили в кафе, поскольку там был превышен лимит по количеству посетителей.

Об этом сообщает агентство Associated Press.

Сотрудники заведения Olive в городе Веллингтон отказались посадить пару, поскольку кафе было максимально заполнено согласно новому регламенту работы.

Вскоре место освободилось, после чего паре предложили вернуться в заведение.

Инцидент произошел 16 мая, спустя два дня после того, как страна ослабила ряд карантинных ограничений, в частности, открыв рестораны и кафе.

В заведениях действуют правила социального дистанцирования. Так, группы посетители должны находиться друг от друга на расстоянии не менее 1 метра. Во многих ресторанах количество мест ограничено, чтобы соответствовать этим нормам.

Изначально об инциденте с премьером написал пользователь Twitter под ником Joey.

“Джасинда Ардерн только что пыталась зайти в кафе Olive, и ей отказали, потому что там нет мест”, — написал он.

На этот пост отреагировал жених Ардерн. “Признаю свою ответственность, был неорганизованным и не забронировал место в другом заведении. С их стороны было мило гнаться за нами по улице, когда место освободилось. Отличный сервис”, — написал мужчина в Twitter.

В комментарии агентству АР офис премьера Новой Зеландии подтвердил, что ситуация с кафе действительно имела место.

“Премьер-министр говорит, что просто ждет (своего места — ред.), как и все остальные”, – отмечалось в комментарии.