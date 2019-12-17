Об этом рассказал в интервью #Буквам нардеп от “Слуги народа” Александр Качура.

По его словам, во время доработки Избирательного кодекса были учтены все предложения президента Владимира Зеленского.

“Все 17 предложений. По каждому из них мы будем голосовать отдельно. Самая большая претензия президента к Избирательному кодексу – это сложность вообще подсчета голосов и самоопределения граждан. Вообще там бюллетень был нереальный к восприятию, трафареты. Так было запутано, мне кажется, с самого начала для того, чтобы ввести в заблуждение людей, потому что на самом деле были не открытые списки, а были фактически закрытые списки пропорциональные для 10 партийных боссов с каждой партии и скрытая мажоритарка”, – отметил Качура.

Так, в редакции Парламента 8 созыва гарантированное место в списке оставалось за первой десяткой кандидатов. Депутаты ВР нового созыва оставили эту возможность только лидеру партии.

Как подчеркнул Качура, также планируется закрепить норму, что место того или иного кандидата в списке определит народ Украины.

“Именно народ Украины должен определять место кандидата в списке, а не партийный вождь – это и есть позиция президента”, – заявил нардеп.

Он также объяснил, как именно будет работать механизм “продвижения” того или иного кандидата по партийному списку на парламентских выборах.

“Мы предложили следующим образом. Вот есть бюллетень, где записаны в соответствующем порядке партии, которые выдвинулись и выдвинули своих депутатов в 27 округах – человек голосует за партию и за кандидата… Он сначала определяется с партией. Допустим, ему нравится партия “Слуга народа”. Есть 17 кандидатов условно от этой партии в области. То есть, соответственно, он определяется с партией, находит список. Это будет публиковаться в интернете на сайте ЦИК, на избирательном участке и, возможно, еще вариант рассматривается, что будет в кабинке. Все эти 17 кандидатов от каждой партии. Ты находишь, кто тебе нравится: Зеленский, Разумков, Качура, запоминаешь его номер. Допустим, Разумкова номер 3, а Качура 17. А тебе Качура больше нравится. Он (избиратель, – ред.), соответственно, этот номер 17 вписывает в клеточку напротив названия партии. Поэтому Качура, хотя он был 17, он продвигается вверх, а все другие кандидаты, соответственно, опускаются вниз по списку. Каждый депутат будет закреплен за округом и должен будет в нем работать, чтобы его знали люди”, – рассказал Качура.