В новогоднюю ночь работу метрополитена и наземного общественного транспорта продлят на три часа.

Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

“Также организуют перевозки пассажиров по маршрутам, которые проходят возле станций метрополитена, и после прохождения последних пар поездов метро”, – говорится в сообщении.

Кроме того, 19 декабря, 24 декабря, 31 декабря, 1 января и 7 января в случае необходимости в зависимости от пассажиропотоков будет обеспечено ограничение (закрытие) на вход для пассажиров станции метрополитена “Золотые ворота” на время проведения новогодних и рождественских мероприятий на Софийской площади.

Также в ночь с 31 декабря на 1 января планируется организовать работу фуникулера в круглосуточном режиме.

В КГГА добавили, что на время празднования ряд маршрутов общественного транспорта изменит движение.