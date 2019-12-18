Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской государственной администрации.
“Также организуют перевозки пассажиров по маршрутам, которые проходят возле станций метрополитена, и после прохождения последних пар поездов метро”, – говорится в сообщении.
Кроме того, 19 декабря, 24 декабря, 31 декабря, 1 января и 7 января в случае необходимости в зависимости от пассажиропотоков будет обеспечено ограничение (закрытие) на вход для пассажиров станции метрополитена “Золотые ворота” на время проведения новогодних и рождественских мероприятий на Софийской площади.
Также в ночь с 31 декабря на 1 января планируется организовать работу фуникулера в круглосуточном режиме.
В КГГА добавили, что на время празднования ряд маршрутов общественного транспорта изменит движение.
- На днях на Софийской площади в Киеве начали устанавливать главную елку страны. Ее высота составит 30 метров. В этом году елку украсят 750 игрушек в виде конфет и 4 километра гирлянд теплого цвета. А вокруг нее развернется восьмиконечная звезда из ярких гирлянд.