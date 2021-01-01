В ночь с 31 декабря на 1 января на базе отдыха в Черниговской области умер заместитель начальника одного из управлений Офиса генерального прокурора.

Об этом #Буквам стало известно от источников в прокуратуре.

По информации источников издания, около 14 часов 1 января в полицию обратился охранник загородного комплекса отдыха “Бреч” в Черниговской области. Он сообщил, что неподалеку от базы обнаружили труп 42-летнего заместителя начальника одного из управлений Офиса генпрокурора.

По предварительным данным, чиновник отдыхал на базе вместе со своей 36-летней женой, которая также работает в Офисе генпрокурора.

Около половины 3 ночи 1 января мужчина пошел в лес. Возвращаясь оттуда около 5 утра он остановился и начал снимать с себя одежду, что зафиксировали камеры наблюдения одного из частных домов.

Видимых телесных повреждений на теле мужчины не обнаружено, как и следов борьбы. Предварительной причиной смерти считают переохлаждение организма.