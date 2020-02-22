На санитарную базу Национальной гвардии "Новые Санжары" прибыли эпидемиологи с целью собрать материал на предмет возможного заражения эвакуированных граждан коронавирусом.

Об этом в Facebook сообщил журналист ТРК “Украина” Александр Махов.

Он написал, что эпидемиологи собирают материал с полости носа.

Материал взяли не только у эвакуированных украинских и иностранных граждан, но также у членов экипажа спасательной миссии.

Собранные анализы отвезут в столичную лабораторию.

Напомним, 20 февраля эвакуированные из охваченного коронавирусом Уханя граждане Украины и иностранцы прибыли в медицинское учреждение “Новые Санжары” в Полтавской области. Автобусы заезжали в санаторий сквозь клубы дыма от покрышек и под крики местных жителей. Митингующие вели себя агрессивно и пытались забросать автобусы камнями. В нескольких автобусах разбили стекло. Вдоль каждого автобуса выстроились ряды нацгвардийцев, которые сопровождали автобусы прямо до ворот санатория. Между протестующими в Новых Санжарах и правоохранителями были столкновения.