Об этом в Facebook сообщил журналист ТРК “Украина” Александр Махов.
Он написал, что эпидемиологи собирают материал с полости носа.
Материал взяли не только у эвакуированных украинских и иностранных граждан, но также у членов экипажа спасательной миссии.
Собранные анализы отвезут в столичную лабораторию.
Напомним, 20 февраля эвакуированные из охваченного коронавирусом Уханя граждане Украины и иностранцы прибыли в медицинское учреждение “Новые Санжары” в Полтавской области. Автобусы заезжали в санаторий сквозь клубы дыма от покрышек и под крики местных жителей. Митингующие вели себя агрессивно и пытались забросать автобусы камнями. В нескольких автобусах разбили стекло. Вдоль каждого автобуса выстроились ряды нацгвардийцев, которые сопровождали автобусы прямо до ворот санатория. Между протестующими в Новых Санжарах и правоохранителями были столкновения.
- В результате беспорядков в Новых Санжарах за медицинской помощью обратились девять полицейских и одно гражданское лицо. Полиция задержала 24 протестующих. Из-за столкновений открыли 5 уголовных дел.
- #Буквы рассказывали, как начинались и проходили протесты в Новых Санжарах.