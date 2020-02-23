В обсервации в Новых Санжарах, что в Полтавской области, одной из иностранных гражданок потребовалась медицинская помощь из-за болей в животе.

Об этом в Facebook сообщил замминистра здравоохранения Виктор Ляшко.

“Вчера в обсерваторе в иностранной гражданки появилась боль в животе. После осмотра медицинскими работниками был установлен предварительный диагноз и проведено консультирование специализированным профильным областным специалистом. В результате – принято решение о вызове кареты скорой помощи для проведения дополнительного обследования, диагностики и определения дальнейших путей лечения. Врачи прибыли с передвижным аппаратом для проведения ультразвуковой диагностики и со специальными контейнерами для забора проб”, – сообщил Виктор Ляшко.

Установлено, что это обострение хронической гастроэнтерологической болезни. Врачи составили план лечения, назначили диетическое меню и оставили на наблюдение в обсервации. Сейчас эвакуированная чувствует себя хорошо.

“Подчеркиваю, что никаких признаков острых респираторных заболеваний нет. Остальные эвакуированные пассажиры, члены экипажа и сопровождающие лица чувствуют себя хорошо. Они также не имеют никаких признаков острых респираторных заболеваний”, – сообщил Ляшко.