Ролики стычек опубликованы в Facebook.
Стоит отметить, что еще со вчера в соцсетях начали призывать собираться и блокировать выезды.
Так, автомобилистов призывали собираться возле военного санатория Нацгвардии в Новых Санжарах.
Нові Санжари, куди мають прибути евакуйовані із Китаю.
Більше відео: https://t.me/bykvu
Опубліковано Букви Четвер, 20 лютого 2020 р.
❗️Прямо сейчас при въезде в Новые Санжары (Полтавская область) происходят столкновения местных жителей с полицией.
Жителям города стало известно, что эвакуированных из Китая украинцев везут в Санжары, в госпиталь который находится в центре города
Опубліковано ХС • Харьков Середа, 19 лютого 2020 р.
Местные жители заявляют, что их якобы побили правоохранители.
Опубліковано Oleg Reshetylo Четвер, 20 лютого 2020 р.
Митингующие стоят с национальными флагами, привезли полевую кухню.
В свою очередь председатель Полтавской областной госадминистрации Олег Синегубов призвал жителей поселка Новые Санжары не паниковать.
Он отметил, что из Китая в Украину возвращаются наши сограждане.
В МВД отмечают, что все противоправные попытки препятствования размещению эвакуированных на этом объекте или нарушения режима их обсервации будут пресекаться полицией и Нацгвардией в соответствии с требованиями закона и решения правительственного штаба.
В министерстве подчеркивают, что угрозы здоровью граждан отсутствуют, совместно с Минздравом проводятся активные профилактические мероприятия.
- Президент Украины Владимир Зеленский осудил протесты в регионах против приема эвакуированных из Китая украинцев и заверил, что опасности нет.
- 20 февраля самолет авиакомпании SkyUp с эвакуированными из китайского Уханя украинцами и иностранцами приземлился в международном аэропорту “Борисполь” на дозаправку.
- Ранее министр внутренних дел Украины Арсен Аваков раскрыл детали эвакуации украинцев из китайского города Ухань. Речь идет о 56 людях. Среди них – украинские и иностранные граждане. На данный момент дата эвакуации запланирована на 20 февраля. Непосредственно перед посадкой в самолет граждане пройдут медицинский осмотр, и те, у кого будут симптомы ОРВИ и повышение температуры до 37,2, к полету допущены не будут. После посадки в Украине пассажиров и экипаж с персоналом отправят на карантин, а самолет пройдет специальную дорогостоящую дезинфекцию, все отходы сожгут.
- Кабинет Министров выделил 4,5 миллиона гривен на эвакуацию украинцев из эпицентра нового атипичного коронавируса, китайской провинции Хубэй.