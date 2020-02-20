Ролики стычек опубликованы в Facebook.

Стоит отметить, что еще со вчера в соцсетях начали призывать собираться и блокировать выезды.

Так, автомобилистов призывали собираться возле военного санатория Нацгвардии в Новых Санжарах.

Протести в Нових Санжарах

Нові Санжари, куди мають прибути евакуйовані із Китаю.

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Опубліковано Букви Четвер, 20 лютого 2020 р.

❗️Прямо сейчас при въезде в Новые Санжары (Полтавская область) происходят столкновения местных жителей с полицией.

Жителям города стало известно, что эвакуированных из Китая украинцев везут в Санжары, в госпиталь который находится в центре города

Опубліковано ХС • Харьков Середа, 19 лютого 2020 р.

Местные жители заявляют, что их якобы побили правоохранители.

 

Опубліковано Oleg Reshetylo Четвер, 20 лютого 2020 р.

Митингующие стоят с национальными флагами, привезли полевую кухню.

Фото: Телеканал “Центральний”

Фото из группы “Новые Санжары”

В свою очередь председатель Полтавской областной госадминистрации Олег Синегубов призвал жителей поселка Новые Санжары не паниковать. 

Он отметил, что из Китая в Украину возвращаются наши сограждане.

В МВД отмечают, что все противоправные попытки препятствования размещению эвакуированных на этом объекте или нарушения режима их обсервации будут пресекаться полицией и Нацгвардией в соответствии с требованиями закона и решения правительственного штаба.

В министерстве подчеркивают, что угрозы здоровью граждан отсутствуют, совместно с Минздравом проводятся активные профилактические мероприятия.

  • Президент Украины Владимир Зеленский осудил протесты в регионах против приема эвакуированных из Китая украинцев и заверил, что опасности нет.
  • 20 февраля самолет авиакомпании SkyUp с эвакуированными из китайского Уханя украинцами и иностранцами приземлился в международном аэропорту “Борисполь” на дозаправку.
  • Ранее министр внутренних дел Украины Арсен Аваков раскрыл детали эвакуации украинцев из китайского города Ухань. Речь идет о 56 людях. Среди них – украинские и иностранные граждане. На данный момент дата эвакуации запланирована на 20 февраля. Непосредственно перед посадкой в самолет граждане пройдут медицинский осмотр, и те, у кого будут симптомы ОРВИ и повышение температуры до 37,2, к полету допущены не будут. После посадки в Украине пассажиров и экипаж с персоналом отправят на карантин, а самолет пройдет специальную дорогостоящую дезинфекцию, все отходы сожгут.
  • Кабинет Министров выделил 4,5 миллиона гривен на эвакуацию украинцев из эпицентра нового атипичного коронавируса, китайской провинции Хубэй.