В Новых Санжарах, что в Полтавской области, люди перекрыли дорогу и протестуют против того, чтобы туда привезли эвакуированных из китайского Уханя украинцев. Кроме того, в городе произошли стычки между полицией и протестующими.

Ролики стычек опубликованы в Facebook.

Стоит отметить, что еще со вчера в соцсетях начали призывать собираться и блокировать выезды.

Так, автомобилистов призывали собираться возле военного санатория Нацгвардии в Новых Санжарах.

Протести в Нових Санжарах Нові Санжари, куди мають прибути евакуйовані із Китаю. Більше відео: https://t.me/bykvu Опубліковано Букви Четвер, 20 лютого 2020 р.

❗️Прямо сейчас при въезде в Новые Санжары (Полтавская область) происходят столкновения местных жителей с полицией. Жителям города стало известно, что эвакуированных из Китая украинцев везут в Санжары, в госпиталь который находится в центре города Опубліковано ХС • Харьков Середа, 19 лютого 2020 р.

Местные жители заявляют, что их якобы побили правоохранители.

Опубліковано Oleg Reshetylo Четвер, 20 лютого 2020 р.

Митингующие стоят с национальными флагами, привезли полевую кухню.

В свою очередь председатель Полтавской областной госадминистрации Олег Синегубов призвал жителей поселка Новые Санжары не паниковать.

Он отметил, что из Китая в Украину возвращаются наши сограждане.

В МВД отмечают, что все противоправные попытки препятствования размещению эвакуированных на этом объекте или нарушения режима их обсервации будут пресекаться полицией и Нацгвардией в соответствии с требованиями закона и решения правительственного штаба.

В министерстве подчеркивают, что угрозы здоровью граждан отсутствуют, совместно с Минздравом проводятся активные профилактические мероприятия.