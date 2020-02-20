В Новых Санжарах состоялось срочное заседание правительства с участием Премьер-министра Украины Алексея Гончарука.

Об этом сообщается в Facebook-странице Гончарука.

Заседание проходило в местной библиотеке. На видео видно, что участие в заседании приняли министр внутренних дел Арсен Аваков, министр здравоохранения Зоряна Скалецкая и другие участники оперативного штаба.

О ситуации в Новых Санжарах также докладывали силовики.

Через несколько минут трансляцию прервали, а вскоре со страницы Гончарука исчез соответствующий пост.

Спустя 40 минут на странице Премьера появилась трансляция брифинга по результатам заседания Кабмина.

Напомним, сегодня эвакуированные из охваченного коронавирусом Уханя граждане Украины и иностранцы прибыли в медицинское учреждение “Новые Санжары” в Полтавской области. Автобусы заезжали в санаторий сквозь клубы дыма от покрышек и под крики местных жителей. Митингующие вели себя агрессивно и пытались забросать автобусы камнями. В нескольких автобусах разбили стекло. Вдоль каждого автобуса выстроились ряды нацгвардийцев, которые сопровождали автобусы прямо до ворот санатория.

Между протестующими в Новых Санжарах и правоохранителями были столкновения. В городе находится министр внутренних дел Арсен Аваков. Также туда направляется премьер-министр Алексей Гончарук.