Об этом сообщается в Facebook-странице Гончарука.
Заседание проходило в местной библиотеке. На видео видно, что участие в заседании приняли министр внутренних дел Арсен Аваков, министр здравоохранения Зоряна Скалецкая и другие участники оперативного штаба.
О ситуации в Новых Санжарах также докладывали силовики.
Через несколько минут трансляцию прервали, а вскоре со страницы Гончарука исчез соответствующий пост.
Спустя 40 минут на странице Премьера появилась трансляция брифинга по результатам заседания Кабмина.
Напомним, сегодня эвакуированные из охваченного коронавирусом Уханя граждане Украины и иностранцы прибыли в медицинское учреждение “Новые Санжары” в Полтавской области. Автобусы заезжали в санаторий сквозь клубы дыма от покрышек и под крики местных жителей. Митингующие вели себя агрессивно и пытались забросать автобусы камнями. В нескольких автобусах разбили стекло. Вдоль каждого автобуса выстроились ряды нацгвардийцев, которые сопровождали автобусы прямо до ворот санатория.
Между протестующими в Новых Санжарах и правоохранителями были столкновения. В городе находится министр внутренних дел Арсен Аваков. Также туда направляется премьер-министр Алексей Гончарук.
- По мнению их возмущает полная секретность и отсутствие диалога со стороны должностных лиц”. ссовой информации Ирины Земляная “протестующие не столько против размещения эвакуированных людей на территории района,
- Народный депутат от фракции “Слуги народа” Лиза Богуцкая собирала подписи под обращением к Службе безопасности Украины об открытии производства из-за протестов на фоне эвакуации украинцев из Китая. Также готовится обращение к генпрокурору и Государственному бюро расследований.