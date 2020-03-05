В Новых Санжарах (Полтавская область) завершился срок обсервации граждан Украины и иностранцев, которых эвакуировали из китайского Уханя 20 февраля из-за вспышки коронавируса.

Об этом сообщила на своей странице в Facebook уже бывший министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая, которая добровольно находилась вместе с эвакуированными.

Она отметила, что ни у кого из них не был диагностирован коронавирус.

“14-дневный срок обсервации закончился. Мы уже упаковали вещи и готовимся вернуться к своим семьям, друзьям и привычной жизни. Самым важным является то, что все эвакуированные из Китая, члены экипажа и команда сопровождения – не имеют заболевания коронавирусом. В течение двух недель вся Украина имела возможность детально следить за обсервацией эвакуированных граждан Украины и других стран. Мы подробно освещали все ее аспекты: состояние здоровья, результаты анализов, вопросы быта”, – отметила Скалецкая.

Она поблагодарила всех, кто находился в обсервации, “за ответственное отношение и понимание”, а также всех, кто принимал участие в организации эвакуации и поддерживал.

“Надеюсь, их пример поможет обществу осознать необходимость ответственно относиться к своему собственному здоровью и здоровью других; научит дисциплине и готовности принимать определенные ограничения для здоровья всех; позволит помнить, что все мы – люди, и должны поддерживать друг друга”, – подчеркнула Скалецкая.

Отдельно она поблагодарила команду Минздрава “за ежедневную упорную работу”.

Как проинформировали в пресс-службе Нацгвардии Украины, срок обсервации в медцентре “Новые Санжары” истек сегодня в 12:00.

“Накануне были получены лабораторные исследования, которые завершают полный цикл исследований по обсервации… По их результатам, ни у лиц, находящихся в обсервации, ни у персонала, который имел какой-либо контакт с зоной обсервации при обслуживании или эвакуации, не было выявлено случаев или даже подозрений на новый коронавирус”, – подчеркивается в сообщении.

Стоит отметить, что в Новые Санжары для встречи с эвакуированными прибыли президент Владимир Зеленский, глава МВД Арсен Аваков и секретарь СНБО Алексей Данилов.

Спілкування Президента України Володимира Зеленського з українськими та іноземними громадянами, які перебували під медичним наглядом у Медичному центрі «Нові Санжари». Опубліковано Офіс Президента України Четвер, 5 березня 2020 р.

20 февраля спецрейсом из пораженного коронавирусом китайского города Ухань в Украину прибыли в целом 94 человека, из которых 22 – члены экипажа и сопровождающего медицинского персонала. Среди пассажиров, которых направили на обсервацию, 45 граждан Украины и 27 иностранцев (граждане Аргентины, Эквадора, Доминиканской Республики, Сальвадора, Коста-Рики, Черногории, Панамы и Израиля).