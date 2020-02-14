Об этом шла речь в эфире ток-шоу “Право на власть” на телеканале “1+1”.

Так, за свой счет украинцам, как и раньше, будет необходимо оплачивать немедицинские услуги в медучреждениях.

“Украинец из своего кармана может оплачивать немедицинские услуги, а сервисные, по официальному прайсу больницы. Например, опять-таки на родах… За роды все необходимое оплатила Национальная служба здоровья, но если роженица хочет повышенного комфорта палату или более качественное питание — это может быть по официальному прайсу в больнице”, — подчеркнула Бойко.

Также украинцы будут оплачивать самостоятельно стоматологические услуги, если это не срочная помощь, и пациент — не ребенок.

“НСЗУ гарантирует помощь детям и ургентную стоматологическую помощь, то есть срочную. Все остальные стоматологические услуги НСЗУ не гарантирует и за них не платит. Это тоже может быть официальный прайс и по факту так уже есть официально”, — добавила глава департамента коммуникации НСЗУ.

Также Бойко сообщила, что и за гарантированно бесплатные услуги украинцам придется заплатить, если они не подписали декларацию с семейным врачом или не получили направление.

“Еще может быть медицинская помощь, которая, например, входит в пакет, за который платит НСЗУ. Но если пациент не имеет декларации или электронного направления, но пришел за этой помощью, — с него могут взять деньги”, — объяснила она.

Точную информацию о каждой услуге и том, является она платной или бесплатной в каждом отдельно взятом медучреждении, можно будет получить на месте.

“Вы будете видеть, когда мы закантрактируем больницу. Заходите в больницу и видите, на каких контрактах она с нами есть. По каждому контракту есть список, что туда выходит, а что не входит. Все, что входит и оплачивается государством, вы за это ничего не должны платить. А то, что не входит — по этому должен быть официальный прайс”, — добавила Бойко.

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