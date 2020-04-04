Посольство Украины в США обратилось к газете с призывом исправить карту.
В издании опубликовали карту-инфографику по пандемии COVID-19. На ней полуостров Крым был отмечен тем же цветом, что и территория России.
“New York Times сделало неверную карту коронавируса! Это так безответственно! Команда New York Times, вы действительно поддерживаете все зверства, пытки и даже убийства, которые Кремль совершает в оккупированном Крыму? Если нет – исправьте карту”, – сказано в сообщении посольства.
New York Times made incorrect Coronavirus map! This is so irresponsible! @nytimes team, do you really support all atrocities, tortures and even murders that Kremlin orders in occupied #Crimea? If not – correct the map➡️ https://t.co/qKPYUVOpUO pic.twitter.com/Ic6yY9AJcc
— UKR Embassy in USA (@UKRintheUSA) April 3, 2020
Стоит отметить, что это не первый случай, когда The New York Times публикует карту Украины без Крыма.
В ноябрьском материале “A Disgraced Ukrainian Oligarch’s Bizarre Ski Resort Plan” (“Опальный украинский олигарх планирует новый причудливый горнолыжный курорт”) в качестве иллюстрации редакция The New York Times обнародовала карту региона, обозначив континентальную Украину светлым цветом, а Крым и другие территории вокруг – на несколько оттенков темнее.
На это обратили внимание в посольстве Украины в США, призвав издание исправить ошибку и “не играть на руку российской информационной пропаганде”.
- Ранее посольство Украины в США обратилось к руководству корпорации Google по поводу исправления некорректного изображения украинского Крыма как части Российской Федерации на некоторых картах Google Maps.