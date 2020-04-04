Газета The New York Times снова отметила полуостров Крым, как российский, на карте распространения коронавируса в мире.

Посольство Украины в США обратилось к газете с призывом исправить карту.

В издании опубликовали карту-инфографику по пандемии COVID-19. На ней полуостров Крым был отмечен тем же цветом, что и территория России.

“New York Times сделало неверную карту коронавируса! Это так безответственно! Команда New York Times, вы действительно поддерживаете все зверства, пытки и даже убийства, которые Кремль совершает в оккупированном Крыму? Если нет – исправьте карту”, – сказано в сообщении посольства.

New York Times made incorrect Coronavirus map! This is so irresponsible! @nytimes team, do you really support all atrocities, tortures and even murders that Kremlin orders in occupied #Crimea? If not – correct the map➡️ https://t.co/qKPYUVOpUO pic.twitter.com/Ic6yY9AJcc — UKR Embassy in USA (@UKRintheUSA) April 3, 2020



Стоит отметить, что это не первый случай, когда The New York Times публикует карту Украины без Крыма.

В ноябрьском материале “A Disgraced Ukrainian Oligarch’s Bizarre Ski Resort Plan” (“Опальный украинский олигарх планирует новый причудливый горнолыжный курорт”) в качестве иллюстрации редакция The New York Times обнародовала карту региона, обозначив континентальную Украину светлым цветом, а Крым и другие территории вокруг – на несколько оттенков темнее.

На это обратили внимание в посольстве Украины в США, призвав издание исправить ошибку и “не играть на руку российской информационной пропаганде”.