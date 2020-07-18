Об этом сообщили на сайте издания.
В газете указали, что хакеры – четыре человека. Они продемонстрировали журналистам доказательства того, что причастны к взлому.
“Четыре человека, которые участвовали в этой схеме, поговорили с The Times и поделились многочисленными журналами и скринами разговоров… демонстрируя свою причастность до и после того, как о взломе стало известно”, – сказано в сообщении.
По словам журналистов, хакерами руководил человек, назвавшийся Кирком.
Хакеры рассказали, что участники взлома – молодые люди двадцати лет. Они рассказали, что один из них живет на Западном побережье США, еще один родом из Англии.
Кирк утверждал, то работает в Twitter, потому у него была возможность взять под контроль любой аккаунт в соцсети.
Личность Кирка и его мотивация не известны даже соучастникам массового взлома.
Также неизвестно, получил ли главарь хакеров доступ к личной информации владельцев взломанных аккаунтов.
Следователи, которые занимаются этим делом, заявили, что информация от хакеров, которую передали журналистам, соответствует той, которая есть в материалах дела.
Как сообщалось ранее, злоумышленники взломали Twitter-аккаунты и предложили подписчикам перевести на их кошелек деньги, обещая вернуть удвоенную сумму. Среди пострадавших были известные бизнесмены (Билл Гейтс, Илон Маск, Джефф Безос), звезды (Канье Уэст, Ким Кардашьян), компании (Apple и Uber) и американские политики (Джо Байден, Барак Обама).
В результате злоумышленникам удалось заработать почти 13 биткоинов (около 120 тысяч долларов).
- Ранее издание СМИ рассказали о причинах хакерской атаки в Twitter.