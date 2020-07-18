Представители американской газеты The New York Times связалась с хакерами, которые, предположительно, взломали аккаунты многих знаменитостей в Twitter.

Об этом сообщили на сайте издания.

В газете указали, что хакеры – четыре человека. Они продемонстрировали журналистам доказательства того, что причастны к взлому.

“Четыре человека, которые участвовали в этой схеме, поговорили с The Times и поделились многочисленными журналами и скринами разговоров… демонстрируя свою причастность до и после того, как о взломе стало известно”, – сказано в сообщении.

По словам журналистов, хакерами руководил человек, назвавшийся Кирком.

Хакеры рассказали, что участники взлома – молодые люди двадцати лет. Они рассказали, что один из них живет на Западном побережье США, еще один родом из Англии.

Кирк утверждал, то работает в Twitter, потому у него была возможность взять под контроль любой аккаунт в соцсети.

Личность Кирка и его мотивация не известны даже соучастникам массового взлома.

Также неизвестно, получил ли главарь хакеров доступ к личной информации владельцев взломанных аккаунтов.

Следователи, которые занимаются этим делом, заявили, что информация от хакеров, которую передали журналистам, соответствует той, которая есть в материалах дела.

Как сообщалось ранее, злоумышленники взломали Twitter-аккаунты и предложили подписчикам перевести на их кошелек деньги, обещая вернуть удвоенную сумму. Среди пострадавших были известные бизнесмены (Билл Гейтс, Илон Маск, Джефф Безос), звезды (Канье Уэст, Ким Кардашьян), компании (Apple и Uber) и американские политики (Джо Байден, Барак Обама).

В результате злоумышленникам удалось заработать почти 13 биткоинов (около 120 тысяч долларов).