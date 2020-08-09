Об этом он сообщил в Facebook.

“Так случилось, что и меня не обошел COVID-19. Где это произошло и когда это произошло, мне неизвестно, однако, допускаю что наиболее вероятно, что я заразился во время пикетирования городского совета предпринимателями с Центрального рынка. Вместе с тем никого не хочу обвинять. Раз заболел, виноват сам”, – написал мэр.

Также он добавил, что теперь работники городского совета поймут, почему он жестко требовал от них соблюдения масочного режима и других ограничительных карантинных мероприятий.

Пустовит сообщил, что со 2 августа находится на самоизоляции.