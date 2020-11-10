Об этом сообщает агентство Associated Press.

В прошлую пятницу власти Объединенных Арабских Эмиратов объявили о пересмотре некоторых исламистских законов, действовавших в стране.

7 ноября официальное информагентство WAM коротко сообщило, что президент ОАЭ Халифа ибн Заид Аль Нахайян утвердил ряд поправок в законы, которые направлены на повышение экономического и социального положения страны и “закрепление принципов толерантности в ОАЭ”.

Впоследствии государственная газета The National объявила, что эти изменения вступили в силу, и рассказала детали, не указывания источник информации.

Речь идет, например, об отмене наказания за употребление и хранение алкоголя. Хотя алкогольные напитки и пиво широко доступны в барах и клубах городов ОАЭ, лицам нужна государственная лицензия на приобретение, транспортировку или употребление алкоголя дома. Новое правило позволит мусульманам, которым запрещено получать лицензии, свободно употреблять алкогольные напитки.

Другая поправка позволяет “совместное проживание неженатых пар”, которое уже давно является преступлением в ОАЭ.

Попытка самоубийства, запрещенная исламским законодательством, также будет декриминализирована.

Что касается усилий для защиты прав женщин, власть избавится от законов, защищающих “преступления чести”. Так за нападения на женщин, мотивированные их поведением, которое расценивается как неуважение к семье, к религии или культуре, будут преследовать так же как и за другие нападения.

Планируются ли какие-либо изменения в законодательстве о, например, гомосексуальность, которая расценивается как оскорбительное поведение по местным обычаям, не сообщается.