Об этом сообщает американский телеканал CNN.

Нура аль-Матрооши стала одной из двух новых астронавтов Космического центра ОАЭ имени Мохаммеда бин Рашида (MBR).

Как сообщил вице-президент и премьер-министр ОАЭ шейх Мохаммед бин Рашид Аль Мактум, женщину отобрали вместе с еще одним астронавтом Мохаммедом аль-Муллой среди более чем 4000 кандидатов, подавших заявки на участие в программе.

We announce the first Arab female astronaut, among two new astronauts, selected from over 4,000 candidates to be trained with NASA for future space exploration missions. Congratulations Noura Al Matrooshi and Mohammed Al Mulla. pic.twitter.com/bfyquyzqAJ

— HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) April 10, 2021