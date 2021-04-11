Об этом сообщает американский телеканал CNN.

Нура аль-Матрооши стала одной из двух новых астронавтов Космического центра ОАЭ имени Мохаммеда бин Рашида (MBR).

Как сообщил вице-президент и премьер-министр ОАЭ шейх Мохаммед бин Рашид Аль Мактум, женщину отобрали вместе с еще одним астронавтом Мохаммедом аль-Муллой среди более чем 4000 кандидатов, подавших заявки на участие в программе.

“Сегодня нация подарила мне незабываемые минуты. Я хочу упорно работать над написанием исторических моментов и достижений, которые навсегда останется в памяти нашего народа”, – написала Нура аль-Матрооши в Twitter.

Астронавт родилась в 1993 году и имеет степень бакалавра машиностроения Университета Объединенных Арабских Эмиратов.

Она работает инженером в Национальной нефте-строительной компании.

“Ее страсть к космосу началась в юном возрасте… Она живет с девизом: “Делай то, что делает тебя счастливым”, – говорится в видеопрезентации MBR.

Второй астронавт, который прошел отбор, – Мохаммед аль-Мулла родился в 1988 году. Он работает пилотом в полиции Дубая и возглавляет учебное подразделение правоохранителей.

Новые астронавты будут тренироваться в NASA (Национальном управлении по аэронавтике и исследованию космического пространства США) для будущих исследований космоса.

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