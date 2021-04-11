В Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) объявили имя первой в истории страны женщины-астронавта.

Об этом сообщает американский телеканал CNN.

Нура аль-Матрооши стала одной из двух новых астронавтов Космического центра ОАЭ имени Мохаммеда бин Рашида (MBR).

Как сообщил вице-президент и премьер-министр ОАЭ шейх Мохаммед бин Рашид Аль Мактум, женщину отобрали вместе с еще одним астронавтом Мохаммедом аль-Муллой среди более чем 4000 кандидатов, подавших заявки на участие в программе.

We announce the first Arab female astronaut, among two new astronauts, selected from over 4,000 candidates to be trained with NASA for future space exploration missions. Congratulations Noura Al Matrooshi and Mohammed Al Mulla. pic.twitter.com/bfyquyzqAJ — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) April 10, 2021

“Сегодня нация подарила мне незабываемые минуты. Я хочу упорно работать над написанием исторических моментов и достижений, которые навсегда останется в памяти нашего народа”, – написала Нура аль-Матрооши в Twitter.

Астронавт родилась в 1993 году и имеет степень бакалавра машиностроения Университета Объединенных Арабских Эмиратов.

Она работает инженером в Национальной нефте-строительной компании.

“Ее страсть к космосу началась в юном возрасте… Она живет с девизом: “Делай то, что делает тебя счастливым”, – говорится в видеопрезентации MBR.

Второй астронавт, который прошел отбор, – Мохаммед аль-Мулла родился в 1988 году. Он работает пилотом в полиции Дубая и возглавляет учебное подразделение правоохранителей.

Новые астронавты будут тренироваться в NASA (Национальном управлении по аэронавтике и исследованию космического пространства США) для будущих исследований космоса.