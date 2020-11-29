В Абу-Даби (Объединенные Арабские Эмираты) взорвали четыре небоскреба сразу. Операция по сносу попала в Книгу рекордов Гиннесса.

Об этом сообщает KhaleejTimes.

Комплекс зданий с максимальной высотой 144 этажа снесли из-за реконструкции вблизи территории порта.

К взрыву готовились тщательно – предварительно в зданиях заложили 18 тысяч взрывных устройств.

По заявлению властей, магазины и рынки в районе порта Мина (Мина Зайед) были временно закрыты до 16:00 в пятницу, 27 ноября, чтобы завершить процесс сноса.

Отмечается, что взрыв попал в Книгу рекордов Гиннесса, как самый безопасный контролируемый взрыв в мире.