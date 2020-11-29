Об этом сообщает KhaleejTimes.
Комплекс зданий с максимальной высотой 144 этажа снесли из-за реконструкции вблизи территории порта.
К взрыву готовились тщательно – предварительно в зданиях заложили 18 тысяч взрывных устройств.
По заявлению властей, магазины и рынки в районе порта Мина (Мина Зайед) были временно закрыты до 16:00 в пятницу, 27 ноября, чтобы завершить процесс сноса.
Отмечается, что взрыв попал в Книгу рекордов Гиннесса, как самый безопасный контролируемый взрыв в мире.
- Ранее сообщалось, что немецкий электромобиль Porsche Taycan установил мировой рекорд по самому длительному дрифту среди электрокаров и попал в Книгу рекордов Гиннесса.