В Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) запустили атомную электростанцию "Барака" – первую в арабском мире.

Об этом сообщает агентство ВВС.

Первый энергоблок станции был успешно запущен в субботу, 1 августа.

“Запуск первого энергоблока в “Бараке” — это исторический момент для ОАЭ, благодаря которому они стали первой арабской страной, которая ввела в эксплуатацию атомную электростанцию. Это кульминация 12-летних усилий по планированию и созданию такой программы”, — отметил в Twitter Хамад Аль-Кааби, представитель страны в Международном агентстве по атомной энергии.

К строительству АЭС был привлечен южнокорейский энергетический концерн Kepco.

Мощность станции после введения в строй всех четырех энергоблоков составит 5600 мегаватт. Ожидается, что это покроет до четверти потребностей страны в энергии.

Возведение АЭС обошлось в 24,4 млрд долларов США.

Изначально АЭС планировалось открыть в 2017 году, но запуск первого реактора неоднократно откладывался.

В ОАЭ неоднократно подчеркивали мирный характер своей ядерной программы и предоставили доступ к атомной электростанции специалистам МАГАТЭ и Всемирной ассоциации организаций, эксплуатирующих атомные электростанции.

С критикой проекта выступал Катар, называвший станцию “вопиющей угрозой для мира и окружающей среды в регионе”.