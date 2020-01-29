Об этом сообщает Emirates News Agency.

Заболели члены одной семьи, прибывшие из китайского города Ухань, откуда началось распространение вируса. О количестве заболевших не сообщается, но в министерстве заверили, что они находятся в стабильном состоянии.

“Общее состояние здоровья не вызывает беспокойства”, – говорится в заявлении.

В ведомстве уточнили, что предприняли “все необходимые меры предосторожности в соответствии с рекомендациями, условиями и стандартами, утвержденными Всемирной организацией здравоохранения”.

Стоит отметить, что число подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекции на материковом Китае достигло 5 974, что превышает общее количество зараженных во время эпидемии Sars 2002-03 гг., из-за которой погибло почти 800 человек во всем мире.

В провинции Хубэй, столицей которой является город Ухань, зарегистрировано 840 новых случаев заболевания. Количество смертей от коронавируса 2019-nCoV выросло до 132.

Случаи заражения были также зафиксированы в Австралии, Малайзии, Франции, Канаде, США, Японии, Германии и ряде других стран.

Как известно, в декабре в Китае была зафиксирована вспышка пневмонии, вызванной новым коронавирусом. Впервые вирус был обнаружен в городе Ухань.

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